Исторический. Левый Берег забил Черноморцу свой первый гол в УПЛ. ВИДЕО

В матче 4-го тура УПЛ "Левый Берег" принимает "Черноморец".

Началом матча получилось довольно нервным, но на 30-й минуте хозяева все-таки открыли счет.

После навеса со штрафного пошла скидка чуть назад под удар Якимову, который аккуратно и пробил под штангу – 1:0 на 30-й минуте.

И это первый, исторический гол "Левого Берега" в УПЛ.