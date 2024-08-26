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Исторический. Левый Берег забил Черноморцу свой первый гол в УПЛ. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Одесситов огорчил Якимов

Исторический. Левый Берег забил Черноморцу свой первый гол в УПЛ. ВИДЕО

fclb.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 4-го тура УПЛ "Левый Берег" принимает "Черноморец".

Началом матча получилось довольно нервным, но на 30-й минуте хозяева все-таки открыли счет.

После навеса со штрафного пошла скидка чуть назад под удар Якимову, который аккуратно и пробил под штангу – 1:0 на 30-й минуте.

И это первый, исторический гол "Левого Берега" в УПЛ.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
26.08.2024 в 19:00
Эта игра показала,что всё таки есть необходимость введения чистого времени игры.Уровень мастерства команд не предполагал другого варианта как выиграть кроме как тянуть время всеми доступными методами.Без кона валялись по траве,имитировали повреждения,задумывались при вбрасывании,тянули на заменах.На всё это ещё нужно смотреть.Если замерять чистое игровое время то окажется,что зрителей солидно обокрали игра идёт значительно меньше чем время матча. Чистое время враз покончит со всем этим цирком.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
26.08.2024 в 19:00
Эта игра показала,что всё таки есть необходимость введения чистого времени игры.Уровень мастерства команд не предполагал другого варианта как выиграть кроме как тянуть время всеми доступными методами.Без кона валялись по траве,имитировали повреждения,задумывались при вбрасывании,тянули на заменах.На всё это ещё нужно смотреть.Если замерять чистое игровое время то окажется,что зрителей солидно обокрали игра идёт значительно меньше чем время матча. Чистое время враз покончит со всем этим цирком.
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