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Исторический. Левый Берег забил Черноморцу свой первый гол в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Одесситов огорчил Якимов

Исторический. Левый Берег забил Черноморцу свой первый гол в УПЛ

fclb.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 4-го тура УПЛ "Левый Берег" принимает "Черноморец".

Началом матча получилось довольно нервным, но на 30-й минуте хозяева все-таки открыли счет.

После навеса со штрафного пошла скидка чуть назад под удар Якимову, который аккуратно и пробил под штангу – 1:0 на 30-й минуте.

И это первый, исторический гол "Левого Берега" в УПЛ.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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