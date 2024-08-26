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Исторический. Левый Берег забил Черноморцу свой первый гол в УПЛ
Одесситов огорчил Якимов
fclb.com.ua
В матче 4-го тура УПЛ "Левый Берег" принимает "Черноморец".
Началом матча получилось довольно нервным, но на 30-й минуте хозяева все-таки открыли счет.
После навеса со штрафного пошла скидка чуть назад под удар Якимову, который аккуратно и пробил под штангу – 1:0 на 30-й минуте.
И это первый, исторический гол "Левого Берега" в УПЛ.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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