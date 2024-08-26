УПЛ. ЛНЗ – Карпаты 2:1. Хозяева проявили характер

ЛНЗ в Черкассах в рамках четвертого тура УПЛ принимал "Карпаты". Соперники по сей день на уровне элитного дивизиона не встречались. Предыдущая очная встреча команд в Первой лиге завершилась разгромной победой черкасского коллектива – 4:1.

Черкасский коллектив в предыдущем туре в волевом стиле обыграл львовский "Рух" - 3:1. "Карпаты" уступили "Динамо" (1:3), но стыдно за это поражение львовянам точно не должно быть. В Кубке Украины подопечные Лупашко не оставили шансов "Черноморцу" – 3:0. Обращаем внимание на появление в стартовом составе хозяев грузинского новичка Ноникашвили.

В начале встречи сложно было кому-то отдать предпочтение. Соперники поочередно владели мячом, но до ударов дело не доходило. Газон в Черкассах был низкого качества и это было существенной проблемой, ведь обе команды прежде всего пытаются играть за счет коротких-средних передач. Постепенно львовяне начали больше контролировать мяч, но довести свои атаки до логического завершения не удалось. Голкиперы оставались без работы, ведь мяч до них не доходил. Слишком много ошибались игроки обеих команд в переходной фазе.

После середины первого тайма начали больше контролировать мяч подопечные Карраско, но и у них ничего не получалось в заключительной трети поля. Борьбы было слишком много, но без моментов. Первый удар в створ ворот случился на 30-й минуте, но Очеретько пробил слишком слабо. Отличиться гостям помог стандарт.После подачи с углового и серии рикошетов мяч оказался у Чачуа, который из-за пределов штрафной пробил в угол – 0:1. К сожалению, слишком скучный футбол был в первом тайме.

Сразу после перерыва хозяева поля перешли на игру в два нападающих. Вместо Авагимяна вышел Момо. Еще активнее во втором тайме заиграли футболисты ЛНЗ. Мог сравнивать счет Пасич, но его удар парировал Кемкин. Львовяне отдали инициативу сопернику, но с контригрой у них были проблемы.

На 62-й минуте хозяева сравняли счет. Геннадий Пасич шикарным ударом в дальний угол заставил капитулировать Кемкина – 1:1. Следует отдать должное работе Карраско в перерыве, ведь его команда смогла заиграть лучше. А вот футболисты "Карпат" явно играли не в лучший футбол.

На 77-й минуте Молло на скорости ворвался в штрафную и отдал шикарную передачу на Яшаре, который без проблем переиграл голкипера - 2:1.Отыгратся гости не смогли. В итоге, волевая победа ЛНЗ.

Vbet Лига. Третий тур

ЛНЗ - "Карпаты" 2:1

Голы: Пасич (62), Яшари (77) - Чачуа (34)

ЛНЗ: Кучеренко - Салиху, Дайко, Муравский, Путря, Тилль (Олейник, 84), Ноникашвили, Пасич, Яшари, Молло (Наумец, 90), Авагимян (Момо, 46)

"Карпаты": Кемкин - Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа (Кузык, 76), Очеретько (Шах, 65), Стенио (Клименко, 57), Подлепенец (Костенко, 76), Невес (Устыменко, 65)