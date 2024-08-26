КДК наказал Карпаты одним матчем без зрителей из-за нарушения норм по количеству болельщиков на поединке с Динамо

Матч 5-го тура УПЛ, в котором " Карпаты " примут "Ворсклу", пройдет без болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Такое решение принял КДК УАФ в связи с нарушением норм по количеству зрителей на стадионе "Украина" в предыдущем домашнем матче "Карпат" с "Динамо".

Также на "Карпаты" был наложен штраф.

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Матч с базовой датой 28 сентября против житомирского "Полесья" уже будет проходить со зрителями.

Также "Карпаты" напомнили, что все средства от продажи билетов направляются на помощь ВСУ. В частности, за средства от продажи билетов на матч с "Динамо" клубом было приобретено 98 ударных беспилотников, которые уже переданы подразделениям Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем ВСУ.