Вице-президент Ворсклы: Когда мне звонят и говорят: "Ой, отдайте за 500, за 700, за 800, за миллион"...

Вице-президент " Ворсклы " Олег Лысак в эфире УПЛ ТВ рассказал о трансферных планах клуба до закрытия трансферного окна.

– Есть интерес к вашим игрокам. Хочется, чтобы вы прокомментировали информацию об интересе к голкиперу Исенко, Крупскому, потому что они либо сейчас, либо когда-то будут вашими объектами для продажи, для клубного заработка. Планируете ли вы их любой ценой в клубе оставлять?

– Нет задачи продавать ради того, чтобы зашли какие-то деньги. Есть, конечно, две стороны медали. Первая сторона – это клуб, вторая – это сам игрок. Если будет предложение, которое устроит и игрока, и клуб с точки зрения…

Поверьте мне, чтобы Паша Исенко или Крупский, Нестеренко, Павлюк, Хрипчук, Кане, Челядин дошли до того уровня, за который, грубо говоря, они могли бы что-то заработать – да, мы могли бы, клуб, заработать что-то – мы бы потратили минимум по 5 лет на каждого футболиста.

И когда мне звонят и говорят: "Ой, отдайте за 500, за 700, за 800, за миллион" – мягко говоря, я прошу всех одно: 5 лет прозанимайтесь парнями, доведите до ума, рискуя тренерами, рискуя результатом и всем другим, а потом звоните мне за 700-800 тысяч.

Тем более что я знаю рынок, и мы понимаем его. Вы можете поднять мои интервью 3-4-летней давности. Мы говорим о том, что с 2014 года Украина потеряла практически миллионники, дававшие очень много талантов.

И на сегодняшний день мы понимаем стоимость тех футболистов, которые есть. Я очень мечтаю о том, чтобы наше трансферное окно быстрее закончилось, и уже наших ребят перестали дергать агенты, клубы и все остальные, чтобы они уже сконцентрированы на своей игре.

А поверьте мне, если они будут выжимать из себя максимум, то все цифры, которые будут на трансферном рынке, – они будут в разы больше, чем мне звонили.

По каждому из этих игроков практически были предметные разговоры с точки зрения и Паши Исенко, и Павлюка, и Хрипчука, и Нестеренко, и Крупского. Особенно по Илье после Олимпийских Игр чистое безумие было.

На сегодняшний день, опять же, вернулись 2 легионера. Думаю, что по факту будем реально смотреть на вещи. Те цифры, которые на сегодняшний день предлагают с точки зрения зарплаты и всего прочего, и из тех цифр, из которых вернулся Сефери, мне кажется, что мы потеряем этого футболиста в ближайшие 3-4 дня.

Мотиваций каких-либо с точки зрения того, что мы его можем удержать, практически не существует. Поэтому я вам так скажу, что, наверное, будет такая история.

Снова сейчас ведем переговоры. Есть определенные клаусулы и все остальное. Сложный процесс, но я открою вам такой занавес, что, наверное, Сефери мы потеряем без участия в нынешнем чемпионате.

А все остальные, слава Богу, я думаю, что остаются. Мы оцениваем очень высоко. Посмотрим, до какого уровня нам удастся дотянуть этих футболистов.

– Вы сказали, что по Крупскому после Олимпиады большой ажиотаж. Только украинские клубы или, может быть, из-за границы что-то приходило по нему?

– Это был Израиль, это была Франция, это была Австрия, и наши гранды. Не хочу никого обижать или еще что-то. На сегодняшний день мы считаем, что у нас самый сильный молодой крайний защитник Украины.

Вы видите чемпионат. Думаю, так оно и есть. На сегодняшний день я думаю, что объективно будет картина следующим образом складываться: это полгода, дай Бог, чтобы у Ильи не было травм. Опять же есть контракт, есть клаусулы, есть все.

Как я знаю, там уже занимаются агенты мирового уровня. Поэтому я думаю, что возможный трансфер ближе к зиме. На сегодняшний день я очень мечтаю, чтобы уже побыстрее трансферное окно закончилось, и не дергали нам команду.