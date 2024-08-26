УПЛ. Колос - Верес 0:1. Первая победа ровенчан в чемпионате

УПЛ, 4-й тур

26.08.2024. Стадион "Колос" (Ковалевка)

Главный арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

"Колос" - "Верес" 0:1

"Колос": Мысак, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка, Демченко, Гагно, Ореховский (Салабай), Великан (Третьяков 74), Ильин (Криворучко), Безбородько (Паулаускас)

"Верес": Когут, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Протасевич 82), Яго, Куция (Кучеров), Шарай (Клец 88), Луан (Дахновский), Степанюк, Гайдучик (Мрвалевич)

Предупреждения: Яго 68

Гол: Шарай 54

"Верес" не забивал "Колосу" 6 официальных матчей подряд. Чтобы еще больше удивиться, последний раз ровенчане отмечались в воротах ковалевцев в 2017-м году. Неприятный соперник, ничего не скажешь.

Сегодня хозяева с первых минутах предложили динамичный футбол. Команда хотела сразу показать чья это территория. "Верес" на это ответил высоким прессингом. И это очень хорошо работало. Голкипер Мысак и защитники начали ошибаться в передачах, зажигая в своих владениях кучу огоньков. Однажды ривненчане даже забили благодаря прессингу. Но Степанюк оказался в офсайде, и гол не засчитали.

"Красно-черные" даже в середине тайма забрали мяч в свое владение. У ривненчан наблюдалось огромное желание побеждать. На 37-й минуте опасный момент имел Гайдучик. Мяч после его удара пролетел очень близко от стойки.

Свою первую хорошую возможность "Колос" создал в конце тайма. Подача с фланга Ореховского нашла голову Великана, а тот выиграл верховую борьбу и нанес удар над воротами.

Начало второго тайма мы, к сожалению, не увидели. Трансляция на УПЛ ТВ не работала из-за проблем в Ковалевке с электроснабжением (после массированной атаки России). И как бывает в таких ситуациях, гол забили именно в этот период. На 54-й минуте Шарай вывел "Верес" вперед. Как именно отличился Влад пока неизвестно. Придется ловить самого футболиста и расспрашивать как он забивал. Бывает и такое.

В общем, ривненчане контролировали игру. Игроки грызлись за каждый мяч, за каждый клочок поля. Конечно, после гола они несколько сбавили свои обороты, сосредоточившись на обороне.

Последнюю треть тайма "Колос" усиленно атаковал. Гагнидзе, Бурда, Паулаускас, Третьяков - со всеми этими ударами справились защитники и Когут. Игра на отбой принесла гостям результат. Им удалось удержать ворота "сухими". Но нужно также отметить, что ковалевцы способны и на создание немного более опасных моментов. Нельзя сказать, что они наиграли хотя бы на гол.

0:1 - "Верес" одерживает первую победу в сезоне в рамках УПЛ. Все же, триумф в Кубке Украины серьезно придал команде уверенности. А у "Колоса" продолжаются проблемы. Причем и в игре, и в середине коллектива.