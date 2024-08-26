Верес забил Колосу. Трансляция матча прерывалась из-за проблем с электроснабжением

Матч 4-го тура УПЛ, в котором "Колос" принимает"Верес", начался с задержкой из-за массированной российской ракетной атаки.

Первый тайм закончился без голов, а вот в перерыве «лягла» трансляция матча на УПЛ ТВ.

Как сообщило УПЛ ТВ, телетрансляция второго тайма матча задерживается из-за проблем с электроснабжением из-за сегодняшней атаки со стороны агрессора.

Восстановилось вещание на 65-й минуте, до этого момента "Верес" успел забить гол усилиями Шарая.