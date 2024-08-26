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Карпаты открыли счет в матче с ЛНЗ

Премьер-лига
Обновлено

Классно Чачуа приложился

Карпаты открыли счет в матче с ЛНЗ

Фото: ФК Карпати Львів

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 4-го тура чемпионата Украины ЛНЗ - "Карпаты" начался в 19:00.

И на 35-й минуте матча именно гости открыли счет.

Хавбек львовян Чачуа на 35-й успел первым на отскок и в касание слета поймал мяч на ногу - снаряд залетел четко под дальнюю штангу.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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