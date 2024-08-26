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Карпаты открыли счет в матче с ЛНЗ
Классно Чачуа приложился
Фото: ФК Карпати Львів
Матч 4-го тура чемпионата Украины ЛНЗ - "Карпаты" начался в 19:00.
И на 35-й минуте матча именно гости открыли счет.
Хавбек львовян Чачуа на 35-й успел первым на отскок и в касание слета поймал мяч на ногу - снаряд залетел четко под дальнюю штангу.
Напомним, что UA-Футбол
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