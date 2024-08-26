Бабич: Это футбол. Принимаем результат и двигаемся дальше, строим команду

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич подвел итог матча 4-го тура УПЛ , в котором его команда проиграла "Левому Берегу" 0:1.

– Я ребятам сказал, что так, как мы вышли играть 1-й тайм, нам очень тяжело будет добывать очки. 2-й тайм – другой. Уже добавили правильную агрессию, больше насыщали штрафную площадку соперника, нагнетали. Были два очень хороших момента, когда должны были забивать.

Чтобы не проигрывать такие матчи, нужно, конечно, забивать. Мы все работаем в защите, все работаем в атаке и, конечно, никого не выделяем, кто хорошо сыграл, кто нет.

Я считаю, что нужно отталкиваться от 2-го тайма, но немного уверенности и качества нам не хватает впереди. Надо сыграть было спокойнее, хладнокровнее в тех позициях, в которых у нас во 2-й половине 2-го тайма были моменты у ворот "Левого Берега".

Но это футбол. Значит, так оно есть. Мы этот результат принимаем и двигаемся дальше. Строим команду. Конечно, все расстроены. Мы долго не радовались после "Колоса", мы долго не расстраиваемся после сегодняшней игры. Мы понимаем, над чем нам нужно поработать, чтобы такие матчи не проигрывать, как минимум.

– Чего не хватило для завоевания очков – везения или мастерства?

– Мастерства, правильного солидного хладнокровия, опыта где-то не хватило. Мы понимали, что "Левый Берег" – силовая, достаточно крепкая команда, которая с этим составом уже Первую лигу прошли, заслуженно в УПЛ вышли.

Сказать, что чем-то нас "Левый Берег" удивил, – нет. Мы понимали, что будет много длинных передач, много борьбы. И как раз в 1-м тайме мы эту борьбу, нейтральные мячи, свои микродуэли проигрывали, проигрывали подбор мяча. Поэтому где-то нас не хватало, не могли с мячом правильно сработать, чтобы больше играть в атаку.

– Насколько повлияла на вас воздушная тревога? Команда "Левый Берег" уже через час была на стадионе, а вы еще в гостинице.

– Мы не в гостинице, мы попали в очень громкий трафик. Никак не повлияла. Мы постоянно были на связи. И "Левый Берег", и мы были в одинаковых условиях, поэтому я считаю, что это никак не повиляло.