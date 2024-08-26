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Кривбасс продаст своего форварда за 1 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

И продаст своему обидчику по еврокубкам

Кривбасс продаст своего форварда за 1 млн евро

fckryvbas.com

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Ганский нападающий "Кривбасса" Принс Аду в ближайшее время покинет команду, сообщает "ТаТоТаке".

По данным источника, Аду перейдет в чешскую "Викторию" Пльзень. Ориентировочная цена трансфера составит 1 миллион евро.

Интересно, что именно "Виктории" Пльзень "Кривбасс" уступил в 3-м раунде квалификации Лиги Европы (1:2, 0:1).

В текущем сезоне футболист провел 6 матчей за "Кривбасс" во всех турнирах и забил 2 гола.

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Кривбасс (Кривой Рог) Виктория (Пльзень) Принс Квабена Аду
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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