Шандрук – о победе над Колосом: Я счастлив

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился эмоциями после первой в новом чемпионате победы над "Колосом" (1:0).

"Сегодня мы впервые победили Колос в матче УПЛ и я счастлив. Прежде всего рад за наших футболистов. Они творят историю и я им за это благодарен.

Когда Владислав Шарай на старте второго тайма начал набирать скорость в центре поля и сам побежал к воротам, я верил, что он забьет. Это уже третий мяч для него в этом сезоне, и это тоже очень радует.

В конце матча "Колос" несколько прижал нас к своим воротам. Разумеется, где-то на подсознательном уровне мы оберегали победный счет. Конечно, не хочется так низко зажиматься в собственной штрафной. Никто этого действительно не хотел. Но психология – большая штука. И подсознательно мы все равно больше думали не о собственных атаках, а о сохранении счета.

Мы победили в двух матчах подряд. Это придает позитив. Завтра ребята отдохнут, а со среды мы начинаем подготовку к игре с "Левым Берегом". Понимаем, что в домашних стенах порадовать собственных болельщиков", - рассказал Шандрук.