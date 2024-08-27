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Шандрук – о победе над Колосом: Я счастлив
Верес добыл первую победу в нынешнем сезоне УПЛ
Фото: НК Верес
Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился эмоциями после первой в новом чемпионате победы над "Колосом" (1:0).
"Сегодня мы впервые победили Колос в матче УПЛ и я счастлив. Прежде всего рад за наших футболистов. Они творят историю и я им за это благодарен.
Когда Владислав Шарай на старте второго тайма начал набирать скорость в центре поля и сам побежал к воротам, я верил, что он забьет. Это уже третий мяч для него в этом сезоне, и это тоже очень радует.
В конце матча "Колос" несколько прижал нас к своим воротам. Разумеется, где-то на подсознательном уровне мы оберегали победный счет. Конечно, не хочется так низко зажиматься в собственной штрафной. Никто этого действительно не хотел. Но психология – большая штука. И подсознательно мы все равно больше думали не о собственных атаках, а о сохранении счета.
Мы победили в двух матчах подряд. Это придает позитив. Завтра ребята отдохнут, а со среды мы начинаем подготовку к игре с "Левым Берегом". Понимаем, что в домашних стенах порадовать собственных болельщиков", - рассказал Шандрук.
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