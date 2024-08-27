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Ассистент Поздеева: Ничего страшного не произошло. Будем еще голоднее к победе

Премьер-лига
Обновлено

Колос дома проиграл Вересу 0:1

Ассистент Поздеева: Ничего страшного не произошло. Будем еще голоднее к победе

Фото - Колос

Новина українською

Андрей Гирча выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.

“Во втором тайме мы переломили игру. Должны были забивать гол, но пропустили. Где-то потеряли концентрацию и дали сопернику выбежать в контратаку, подобрать этот нейтральный мяч. Видимо, защитник неудачно действовал.

В таких ситуациях команда становится сплачённее, несмотря на то, что нам не хватает забитого гола и положительного результата. Это сделает ребят только крепче, будут еще больше настраиваться. Было трудно восстановиться, учитывая кубковую игру, но во втором тайме мы прибавили, имели инициативу, больше владели мячом. Все решает забитый мяч, если бы мы могли забить, то эмоциональное преимущество было бы еще больше. Для этого были моменты. Ничего страшного не произошло. Будем еще голоднее до победы, которая нам крайне важна".

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"Никакой недооценки быть не может. Сейчас такой чемпионат, что все команды крепкие и на первое место выходит самоотдача. Настраивались на боевую игру, потому что видели, за счет чего играл "Верес". Не хватило забитого мяча и везения”, – отметил помощник главного тренера.

После 4-х туров Ковалевка находится на 15-й строчке (2 балла).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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