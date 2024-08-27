  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Третьяков: Не нужно впадать в депрессию и посыпать голову пеплом. Все ребята, включая меня, должны поверить в себя
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третьяков: Не нужно впадать в депрессию и посыпать голову пеплом. Все ребята, включая меня, должны поверить в себя

Премьер-лига
Обновлено

Полузащитник Колоса – об очередном неудачном исходе

Третьяков: Не нужно впадать в депрессию и посыпать голову пеплом. Все ребята, включая меня, должны поверить в себя

Фото: ФК Колос

Новина українською

Максим Третьяков прокомментировал матч с "Вересом".

“Положительных эмоций нам не хватает, но предстоит еще много игр. Не следует впадать в депрессию и посыпать голову пеплом. Будем работать и готовиться к следующим матчам. Мы можем добавить в качестве, много у нас простой потери мяча. Команды ловят нас на контратаках. Будем стараться исправить это и после этого у нас будет больше выходить в атаке.

Трудное начало [сезона]. Нет желаемого результата. Есть один путь – прибавлять с каждым матчем, на тренировках, на поле. Должна быть жажда победы. Надо забить, выиграть 1-2 игры и чтобы все ребята, включая меня, поверили в себя".

Читайте такжеОчередной -1 для Днепра-1. Третьяков покидает днепрян и уже нашел себе новый клуб

"Шарай имеет хорошую скорость. Хотя говорили, что далеко отпустил мяч, но прошел по центру. Казалось, что близко к голкиперу, но все сделал на скорости.

"Александрия" прошла многое за последние 1,5 года и сейчас выглядит стабильно, хорошо работает без мяча. Всем соперникам с ними тяжело. Будем готовиться к тяжелому матчу”, – подчеркнул полузащитник.

Максим появился на поле на 73-й минуте. Это было его второе появление в составе Ковалевки.

По теме
yellow-arrow
Коваль: Изначально понимали, что моя роль главного тренера Зари - временная
yellow-arrow
Первак: Самое главное – результат. Об игре говорить не хочется – ошибок было очень много
yellow-arrow
Карраско: Мы не разобрались, как прессинговать. Травма Ассинора заставила менять расположение игроков атаки
Колос (Ковалевка) Максим Третьяков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости