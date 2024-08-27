Третьяков: Не нужно впадать в депрессию и посыпать голову пеплом. Все ребята, включая меня, должны поверить в себя

Максим Третьяков прокомментировал матч с "Вересом".

“Положительных эмоций нам не хватает, но предстоит еще много игр. Не следует впадать в депрессию и посыпать голову пеплом. Будем работать и готовиться к следующим матчам. Мы можем добавить в качестве, много у нас простой потери мяча. Команды ловят нас на контратаках. Будем стараться исправить это и после этого у нас будет больше выходить в атаке.

Трудное начало [сезона]. Нет желаемого результата. Есть один путь – прибавлять с каждым матчем, на тренировках, на поле. Должна быть жажда победы. Надо забить, выиграть 1-2 игры и чтобы все ребята, включая меня, поверили в себя".