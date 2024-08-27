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Третьяков: Не нужно впадать в депрессию и посыпать голову пеплом. Все ребята, включая меня, должны поверить в себя
Полузащитник Колоса – об очередном неудачном исходе
Фото: ФК Колос
Максим Третьяков прокомментировал матч с "Вересом".
“Положительных эмоций нам не хватает, но предстоит еще много игр. Не следует впадать в депрессию и посыпать голову пеплом. Будем работать и готовиться к следующим матчам. Мы можем добавить в качестве, много у нас простой потери мяча. Команды ловят нас на контратаках. Будем стараться исправить это и после этого у нас будет больше выходить в атаке.
Трудное начало [сезона]. Нет желаемого результата. Есть один путь – прибавлять с каждым матчем, на тренировках, на поле. Должна быть жажда победы. Надо забить, выиграть 1-2 игры и чтобы все ребята, включая меня, поверили в себя".
"Шарай имеет хорошую скорость. Хотя говорили, что далеко отпустил мяч, но прошел по центру. Казалось, что близко к голкиперу, но все сделал на скорости.
"Александрия" прошла многое за последние 1,5 года и сейчас выглядит стабильно, хорошо работает без мяча. Всем соперникам с ними тяжело. Будем готовиться к тяжелому матчу”, – подчеркнул полузащитник.
Максим появился на поле на 73-й минуте. Это было его второе появление в составе Ковалевки.
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