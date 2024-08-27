Лупашко: Мы попали в отель за 45 минут до выезда на матч. Был переезд, была кубковая игра. Нам не хватило сил

Наставник "львов" Владислав Лупашко выступил на пресс-конференции.

Мы показали очень перспективный первый тайм, пытались играть первым номером, доминировать, прессинговать и в основном нам это удавалось. А второй тайм… Благодаря заменам хотели выровнять ситуацию".

“Это был действительно трудный день. Хотел бы поблагодарить наше руководство. Очень много сложностей сегодня возникло. Когда мы попали в отель за 45 минут до выезда на матч, то понятно, что нам было тяжело физически. Главной причиной поражения было то, что нам не хватило сил. Был переезд, была кубковая игра на неделе. "ЛНЗ" пропускал кубковый матч. И мы видели, что стали проседать. Игроки, выдерживающие 90 минут, начали проседать на 50-й минуте.

"После матча мы не хвалили ребят за то, что достойно играли против сильной команды. Мы говорили, что преимущество, которое у нас было в первом тайме, нужно было увеличивать. Мы не должны быть довольны тем, что в ходе матча выигрываем 1:0 и не должны прижиматься к своей штрафной и сохранять счет. Нет, мы должны идти за вторым, за третьим голом. Если мы будем играть с позиции силы, как сегодня, в первом тайме, когда мы ведем в счете, то получим перспективу. А когда мы идем защищать этот счет…

Тяжелое поле не помогает тогда, когда ты физически устал. Это определенно отрицательный фактор. Иностранцам нужно время на адаптацию. У нас пока нет желаемой глубины состава. Мы должны понимать, что пока они будут нестабильны.

Сейчас наша цель – построение команды, играть в футбол, к которому стремится тренерский штаб, руководство и львовские фанаты”, – заявил тренер.