Карраско: Мы не разобрались, как прессинговать. Травма Ассинора заставила менять расположение игроков атаки

Андрес Карраско пообщался с журналистами.

“Было тяжело, мы не все контролировали. Травма Ассинора заставила изменять расположение игроков группы атаки, поэтому футболисты не очень понимали принцип оборонных действий. Потом мы адаптировались к ситуации, определили роли. После этого нам стало играть комфортнее. Наш соперник начал хорошо и первым забил гол после углового. Это произошло не без помощи фарта, ведь удар был с той позиции, которую мы могли заблокировать. После этого "Карпаты" все реже заходили в нашу штрафную.

Сначала мы не разобрались, как должны прессинговать. К тому же, опорник львовян Альварес качественно действовал. А еще он левоногий, что усложняло работу по его нейтрализации. Первый гол – следствие разговора в перерыве. Поэтому, чтобы делать это так быстро и точно, нужно иметь какой-то уровень веры в свои силы, но это также следствие таланта наших игроков".