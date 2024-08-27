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Карраско: Мы не разобрались, как прессинговать. Травма Ассинора заставила менять расположение игроков атаки
Наставник ЛНЗ – о волевой победе над Карпатами
Фото - Карпати
Андрес Карраско пообщался с журналистами.
“Было тяжело, мы не все контролировали. Травма Ассинора заставила изменять расположение игроков группы атаки, поэтому футболисты не очень понимали принцип оборонных действий. Потом мы адаптировались к ситуации, определили роли. После этого нам стало играть комфортнее. Наш соперник начал хорошо и первым забил гол после углового. Это произошло не без помощи фарта, ведь удар был с той позиции, которую мы могли заблокировать. После этого "Карпаты" все реже заходили в нашу штрафную.
Сначала мы не разобрались, как должны прессинговать. К тому же, опорник львовян Альварес качественно действовал. А еще он левоногий, что усложняло работу по его нейтрализации. Первый гол – следствие разговора в перерыве. Поэтому, чтобы делать это так быстро и точно, нужно иметь какой-то уровень веры в свои силы, но это также следствие таланта наших игроков".
"Неважно, какие условия, неважно, какая ситуация. Мы просто хотели играть. Мы очень хотели победить "Карпаты".
Мы играем на очень плохом поле. Очень трудно быть безошибочным в таких условиях. Я видел, как игроки показывают себя на хорошем газоне. Нас много критиковали, что мы играем много назад, но сейчас мы играем вертикально. У нас есть ошибки, ведь такая тактика достаточно рискованна. Это правда, что точность наших передач не впечатляет”, – признается специалист.
ЛНЗ возглавил таблицу вместе с "Александрией" (9 очков).
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