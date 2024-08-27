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Карраско: Мы не разобрались, как прессинговать. Травма Ассинора заставила менять расположение игроков атаки

Премьер-лига
Обновлено

Наставник ЛНЗ – о волевой победе над Карпатами

Карраско: Мы не разобрались, как прессинговать. Травма Ассинора заставила менять расположение игроков атаки

Фото - Карпати

Новина українською

Андрес Карраско пообщался с журналистами.

“Было тяжело, мы не все контролировали. Травма Ассинора заставила изменять расположение игроков группы атаки, поэтому футболисты не очень понимали принцип оборонных действий. Потом мы адаптировались к ситуации, определили роли. После этого нам стало играть комфортнее. Наш соперник начал хорошо и первым забил гол после углового. Это произошло не без помощи фарта, ведь удар был с той позиции, которую мы могли заблокировать. После этого "Карпаты" все реже заходили в нашу штрафную.

Сначала мы не разобрались, как должны прессинговать. К тому же, опорник львовян Альварес качественно действовал. А еще он левоногий, что усложняло работу по его нейтрализации. Первый гол – следствие разговора в перерыве. Поэтому, чтобы делать это так быстро и точно, нужно иметь какой-то уровень веры в свои силы, но это также следствие таланта наших игроков".

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"Неважно, какие условия, неважно, какая ситуация. Мы просто хотели играть. Мы очень хотели победить "Карпаты".

Мы играем на очень плохом поле. Очень трудно быть безошибочным в таких условиях. Я видел, как игроки показывают себя на хорошем газоне. Нас много критиковали, что мы играем много назад, но сейчас мы играем вертикально. У нас есть ошибки, ведь такая тактика достаточно рискованна. Это правда, что точность наших передач не впечатляет”, – признается специалист.

ЛНЗ возглавил таблицу вместе с "Александрией" (9 очков).

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ЛНЗ (Черкассы) Андрес Карраско
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
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