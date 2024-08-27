Первак: Самое главное – результат. Об игре говорить не хочется – ошибок было очень много

Виталий Первак поделился впечатлениями после исторической победы.

“Эмоции только положительные. Мы благодарны Вооруженным Силам, что у нас есть возможность играть в футбол, болельщики, имеют возможность прийти на стадион. Тем более, была такая неспокойная ночь, неспокойный день. Команды ждали этой игры – мы в раздевалке, "Черноморец" в автобусе не мог доехать до стадиона.

Относительно игры эмоции вышли на первый план. Самое главное – результат. Об игре говорить вообще не хочется, потому что ошибок было очень много. Нас вратарь выручал и героических усилий приложила вся команда. Хочется на этом поставить точку".