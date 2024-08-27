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Первак: Самое главное – результат. Об игре говорить не хочется – ошибок было очень много
Тренер Левого Берега признает, что команде есть над чем работать
Фото - Лівий Берег
Виталий Первак поделился впечатлениями после исторической победы.
“Эмоции только положительные. Мы благодарны Вооруженным Силам, что у нас есть возможность играть в футбол, болельщики, имеют возможность прийти на стадион. Тем более, была такая неспокойная ночь, неспокойный день. Команды ждали этой игры – мы в раздевалке, "Черноморец" в автобусе не мог доехать до стадиона.
Относительно игры эмоции вышли на первый план. Самое главное – результат. Об игре говорить вообще не хочется, потому что ошибок было очень много. Нас вратарь выручал и героических усилий приложила вся команда. Хочется на этом поставить точку".
[О тактической составляющей голой] "Все не буду рассказывать. Все команды наигрывают стандартные положения. "Черноморец" также делал сюрпризы. Так что здесь кто кого перехитрит.
Первая победа всегда приятна. Выходных нет, завтра восстановление. Уже в воскресенье играем с "Вересом". Выходные будут потом.
Над новичками работаем. Могут и свободные агенты где-то "упасть", появиться", – заявил тренер.
Коллектив занимает 14-ю позицию.
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