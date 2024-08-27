  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первак: Самое главное – результат. Об игре говорить не хочется – ошибок было очень много
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первак: Самое главное – результат. Об игре говорить не хочется – ошибок было очень много

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Левого Берега признает, что команде есть над чем работать

Первак: Самое главное – результат. Об игре говорить не хочется – ошибок было очень много

Фото - Лівий Берег

Новина українською

Виталий Первак поделился впечатлениями после исторической победы.

“Эмоции только положительные. Мы благодарны Вооруженным Силам, что у нас есть возможность играть в футбол, болельщики, имеют возможность прийти на стадион. Тем более, была такая неспокойная ночь, неспокойный день. Команды ждали этой игры – мы в раздевалке, "Черноморец" в автобусе не мог доехать до стадиона.

Относительно игры эмоции вышли на первый план. Самое главное – результат. Об игре говорить вообще не хочется, потому что ошибок было очень много. Нас вратарь выручал и героических усилий приложила вся команда. Хочется на этом поставить точку".

Читайте такжеПервак – о вылете в 1/64 финала: Резерв Кудровки оказался сильнее нашего

[О тактической составляющей голой] "Все не буду рассказывать. Все команды наигрывают стандартные положения. "Черноморец" также делал сюрпризы. Так что здесь кто кого перехитрит.

Первая победа всегда приятна. Выходных нет, завтра восстановление. Уже в воскресенье играем с "Вересом". Выходные будут потом.

Над новичками работаем. Могут и свободные агенты где-то "упасть", появиться", – заявил тренер.

Коллектив занимает 14-ю позицию.

По теме
yellow-arrow
Коваль: Изначально понимали, что моя роль главного тренера Зари - временная
yellow-arrow
Карраско: Мы не разобрались, как прессинговать. Травма Ассинора заставила менять расположение игроков атаки
yellow-arrow
Лупашко: Мы попали в отель за 45 минут до выезда на матч. Был переезд, была кубковая игра. Нам не хватило сил
Виталий Первак Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости