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Коваль: Изначально понимали, что моя роль главного тренера Зари - временная

Премьер-лига

Украинский специалист - о своем будущем в луганском клубе

Коваль: Изначально понимали, что моя роль главного тренера Зари - временная

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Украинский специалист Юрий Коваль рассказал о своем будущем в "Заре", о перспективах клуба и возможных кандидатах на пост главного тренера.

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- Не стоит драматизировать ситуацию. Мы с президентом клуба находимся в постоянном контакте и изначально понимали, что моя роль главного тренера - временная, поиски наставника на длинную дистанцию не прекращались. "Заря" не должна опускаться ниже определенной планки - зоны борьбы за еврокубки. Если коллективу не хватает эмоций - его нужно встряхнуть. Как минимум, в ближайшем матче это будет делать Младен Бартулович. Далее будет принято адекватное решение по поводу кандидатуры нового наставника.

- А вы?

- Остаюсь на должности спортивного директора, которую совмещал с руководством первой командой. Буду продолжать работать с U19 и курировать взаимосвязь между юношами и основой "Зари". Все просто. Нет хороших и плохих тренеров. Есть те, которые достигают результата и те, у которых его нет. Это не я сказал. Это Беккенбауэр.

- Почему Евгений Геллер не рассматривает кандидатуру Бартуловича?

- Кто вам сказал, что не рассматривает? Бартулович - один из кандидатов и, возможно, главная фигура в списке.
Мы выступали в тандеме, поровну делили обязанности. Лично я в него верю. Наряду с Ротанем, Шандруком, Ашуром, Кобиным, Пономаревым и Лупашко он представляет генерацию молодых специалистов - со своими идеями, свежей энергией и хорошими эмоциями.

- У вас нет ощущения, что команда недостаточно билась за вас в последних матчах?

- Это стереотип. Сейчас ни один игрок не играет за тренеров. У каждого есть личный контракт. Если у кого-то нет мотивации, задача тренера почувствовать это и осуществить ротацию. Где-то не поверил интуиции - пострадал результат. Но ответственность была на мне. Поэтому на игроков обид нет, - сказал Коваль.

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Заря (Луганск) Юрий Коваль
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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