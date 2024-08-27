Коваль: Изначально понимали, что моя роль главного тренера Зари - временная

Украинский специалист Юрий Коваль рассказал о своем будущем в "Заре", о перспективах клуба и возможных кандидатах на пост главного тренера.

- Не стоит драматизировать ситуацию. Мы с президентом клуба находимся в постоянном контакте и изначально понимали, что моя роль главного тренера - временная, поиски наставника на длинную дистанцию не прекращались. "Заря" не должна опускаться ниже определенной планки - зоны борьбы за еврокубки. Если коллективу не хватает эмоций - его нужно встряхнуть. Как минимум, в ближайшем матче это будет делать Младен Бартулович. Далее будет принято адекватное решение по поводу кандидатуры нового наставника.

- А вы?

- Остаюсь на должности спортивного директора, которую совмещал с руководством первой командой. Буду продолжать работать с U19 и курировать взаимосвязь между юношами и основой "Зари". Все просто. Нет хороших и плохих тренеров. Есть те, которые достигают результата и те, у которых его нет. Это не я сказал. Это Беккенбауэр.

- Почему Евгений Геллер не рассматривает кандидатуру Бартуловича?

- Кто вам сказал, что не рассматривает? Бартулович - один из кандидатов и, возможно, главная фигура в списке.

Мы выступали в тандеме, поровну делили обязанности. Лично я в него верю. Наряду с Ротанем, Шандруком, Ашуром, Кобиным, Пономаревым и Лупашко он представляет генерацию молодых специалистов - со своими идеями, свежей энергией и хорошими эмоциями.

- У вас нет ощущения, что команда недостаточно билась за вас в последних матчах?

- Это стереотип. Сейчас ни один игрок не играет за тренеров. У каждого есть личный контракт. Если у кого-то нет мотивации, задача тренера почувствовать это и осуществить ротацию. Где-то не поверил интуиции - пострадал результат. Но ответственность была на мне. Поэтому на игроков обид нет, - сказал Коваль.