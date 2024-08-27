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Пасич: Карраско похвалил за второй тайм с Карпатами

Премьер-лига

"ЛНЗ" обыграл львовский клуб со счетом 2:1

Пасич: Карраско похвалил за второй тайм с Карпатами

Фото: ФК ЛНЗ

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Полузащитник "ЛНЗ" Геннадий Пасич прокомментировал победу над "Карпатами" (2:1) в матче 4-го тура УПЛ.

"Были два разных тайма. В первом тяжело было кому-то отдать предпочтение, в одном из игровых эпизодов гости даже открыли счет.

В перерыве наш наставник Андрес Карраско настраивал на то, что нужно прибавить обороты, агрессивнее играть в отборе. Потому и выпустил на поле хорошо прессингующего Фрэнсиса Момо. Видимо, гости решили играть по счету, сбивали темп, тянули время и поплатились.

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Сначала я уравнял положение. Взятие ворот походило на то, когда я отличился в предыдущем туре с "Рухом". Как видите, становлюсь специалистом по львовским командам. А затем был победный гол Мухаррема Яшари. Считаю, что мы победили заслуженно.

Что сказал Карраско после финального свистка? Похвалил за второй тайм и уточнил, чтобы мы делали выводы", - рассказал Пасич.

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Геннадий Пасич ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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