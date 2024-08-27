Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пасич: Карраско похвалил за второй тайм с Карпатами
"ЛНЗ" обыграл львовский клуб со счетом 2:1
Фото: ФК ЛНЗ
Полузащитник "ЛНЗ" Геннадий Пасич прокомментировал победу над "Карпатами" (2:1) в матче 4-го тура УПЛ.
"Были два разных тайма. В первом тяжело было кому-то отдать предпочтение, в одном из игровых эпизодов гости даже открыли счет.
В перерыве наш наставник Андрес Карраско настраивал на то, что нужно прибавить обороты, агрессивнее играть в отборе. Потому и выпустил на поле хорошо прессингующего Фрэнсиса Момо. Видимо, гости решили играть по счету, сбивали темп, тянули время и поплатились.Читайте такжеУПЛ. ЛНЗ – Карпаты 2:1. Хозяева проявили характер
Сначала я уравнял положение. Взятие ворот походило на то, когда я отличился в предыдущем туре с "Рухом". Как видите, становлюсь специалистом по львовским командам. А затем был победный гол Мухаррема Яшари. Считаю, что мы победили заслуженно.
Что сказал Карраско после финального свистка? Похвалил за второй тайм и уточнил, чтобы мы делали выводы", - рассказал Пасич.
Популярное сейчас
- Историческая победа Левого Берега, дебютный гол Яремчука, характер ЛНЗ. Главные новости за 26 августа
- Кривбасс продаст своего форварда за 1 млн евро
- Яремчук забил свой дебютный гол за Олимпиакос. ВИДЕО
- Александрия - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО