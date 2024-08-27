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"Распиаренный и никакой". Сабо подверг жесткой критике двух лидеров Динамо
Бывший тренер не подбирал слов
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал двух игроков киевского клуба - Николая Шапаренко и Владислава Ваната.
"Очень много разговоров о Шапаренко, но они раздуты. Журналисты слишком много делают ему комплиментов, называя его чуть ли не великим. Нихрена! Когда мы проигрываем, он ведет себя, как зазнайка. Распиаренный игрок!
Ванат просто слаб. У него нет скорости и характеристик, которые нужны центральному нападающему. В последней игре с Зальцбургом он был просто никакой. Он не успевает, ему все надо делать быстрее. Ванат не может ни открыться нормально, ни ударить. Вряд ли его кто-то купит, а если и купят, то он будет сидеть на скамейке", - сказал Сабо.
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