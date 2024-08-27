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Россия разрушила гостиницу, в которой должен был проживать Шахтер перед матчем с Кривбассом
Вражеская ракета попала в отель в центре Кривого Рога
Фото: ДСНС
Сегодня ночью, 27 августа, российско-оккупационные войска ударили по гостинице "Аврора" в центре Кривого Рога.
В результате удара погибли два человека, пятеро ранены, еще двое могут быть под завалами.
Как сообщает Tribuna.com, в этом отеле должны проживать футболисты и тренерский штаб "Шахтера" перед матчем 5-го тура УПЛ с "Кривбассом", который запланирован на 1 сентября.
Отель "Аврора" находится в центре Кривого Рога. Рядом с ним – торговый центр, магазины, ресторан, в соседнем квартале – здание городского совета и мэрии.
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