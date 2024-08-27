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Россия разрушила гостиницу, в которой должен был проживать Шахтер перед матчем с Кривбассом

Премьер-лига

Вражеская ракета попала в отель в центре Кривого Рога

Россия разрушила гостиницу, в которой должен был проживать Шахтер перед матчем с Кривбассом

Фото: ДСНС

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Сегодня ночью, 27 августа, российско-оккупационные войска ударили по гостинице "Аврора" в центре Кривого Рога.

В результате удара погибли два человека, пятеро ранены, еще двое могут быть под завалами.

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Как сообщает Tribuna.com, в этом отеле должны проживать футболисты и тренерский штаб "Шахтера" перед матчем 5-го тура УПЛ с "Кривбассом", который запланирован на 1 сентября.

Отель "Аврора" находится в центре Кривого Рога. Рядом с ним – торговый центр, магазины, ресторан, в соседнем квартале – здание городского совета и мэрии.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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