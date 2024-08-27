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Бабенко: Я очень зол на Назаренко, потому что он не забил четвертый гол

Премьер-лига

Капитан "Полесья" отреагировал на хет-трик одноклубника

Бабенко: Я очень зол на Назаренко, потому что он не забил четвертый гол

Фото: ФК Полісся

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Капитан и полузащитник "Полесья" Руслан Бабенко прокомментировал победу над «Оболонью» (4:0) в 4-м туре УПЛ, а также отреагировал на хет-трик Александра Назаренко.

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"Я очень на него зол, потому что он не забил четвертый. Я ему говорил: «Давай будь готов, чтобы четвертый забил. Ну ничего. Саша сегодня был быстр как ветер.

Я ему говорю: "Ты меня задом можешь обогнать". Невероятная игра от него и хорошая игра от всей команды. Но он заслуживал хет-трика и должен был сегодня оформить покер. Ну ничего... В следующих играх", - приводит слова Бабенко клубная пресс-служба.

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Руслан Бабенко Оболонь (Киев) Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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