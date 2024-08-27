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Хавбек ЛНЗ: Будем ехать к Динамо, может и заберем очки
Геннадий Пасич ожидает игры против киевлян
Фото: ФК ЛНЗ
Полузащитник "ЛНЗ" Геннадий Пасич поделился эмоциями от победы над "Карпатами" в 4-м туре УПЛ (2:1).
"Первые пропускаем, второй тайм нас тренер немного настраивает, говорит, чтобы мы больше бежали вперед, больше в атаку играли.
[Мой гол] – выбежали в контратаку, отличная передача от Яшари. В первом тайме Полегенько читал меня под левую ногу, я убрал под правую, пробил, забил чудесный гол.
Команда в отличном настроении, 4 игры, 9 очков – отличный результат, тем более играли дома, при своих болельщиках. В "Динамо" будем ехать и будем играть, может, и заберем очки", – сказал Пасич.
Отметим, матч 5-го тура УПЛ "Динамо" - "ЛНЗ" запланирован на 1 сентября.
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