Хавбек ЛНЗ: Будем ехать к Динамо, может и заберем очки

Полузащитник "ЛНЗ" Геннадий Пасич поделился эмоциями от победы над "Карпатами" в 4-м туре УПЛ (2:1).

"Первые пропускаем, второй тайм нас тренер немного настраивает, говорит, чтобы мы больше бежали вперед, больше в атаку играли.

[Мой гол] – выбежали в контратаку, отличная передача от Яшари. В первом тайме Полегенько читал меня под левую ногу, я убрал под правую, пробил, забил чудесный гол.

Команда в отличном настроении, 4 игры, 9 очков – отличный результат, тем более играли дома, при своих болельщиках. В "Динамо" будем ехать и будем играть, может, и заберем очки", – сказал Пасич.