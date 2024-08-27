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Черноморец показал новую форму - легенды клуба приняли участие в презентации
Одесситы презентовали домашнюю экипировку
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" представил новый комплект домашней формы на сезон-2024/25.
Техническим партнером одесситов является Kelme.
Новая экипировка выполнена в традиционных цветах для команды - черном и синем. Синие полосы изображены вышиванковыми узорами.
В презентации формы приняли участия легенды одесского клуба: Виктор Зубков, Александр Никифоров и Александр Косырин, а также нынешние игроки Алексей Хобленко и Денис Янаков.
К слову, Зубков - бронзовый призер Чемпионата РС 1974 года, Никифоров - бронзовый призер чемпионата Украины 1993/1994, а Косырин - бронзовый призер чемпионата Украины 2005/2006, один из лучших бомбардиров команды.
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