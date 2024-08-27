  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец показал новую форму - легенды клуба приняли участие в презентации
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец показал новую форму - легенды клуба приняли участие в презентации

Премьер-лига

Одесситы презентовали домашнюю экипировку

Черноморец показал новую форму - легенды клуба приняли участие в презентации

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" представил новый комплект домашней формы на сезон-2024/25.

Техническим партнером одесситов является Kelme.

Новая экипировка выполнена в традиционных цветах для команды - черном и синем. Синие полосы изображены вышиванковыми узорами.

В презентации формы приняли участия легенды одесского клуба: Виктор Зубков, Александр Никифоров и Александр Косырин, а также нынешние игроки Алексей Хобленко и Денис Янаков.

К слову, Зубков - бронзовый призер Чемпионата РС 1974 года, Никифоров - бронзовый призер чемпионата Украины 1993/1994, а Косырин - бронзовый призер чемпионата Украины 2005/2006, один из лучших бомбардиров команды.

По теме
yellow-arrow
Генеральный директор Зари: Коваля никто из клуба не увольнял
yellow-arrow
Хавбек ЛНЗ: Будем ехать к Динамо, может и заберем очки
yellow-arrow
Бабенко: Я очень зол на Назаренко, потому что он не забил четвертый гол
Александр Косырин Алексей Хобленко Черноморец (Одесса) Денис Янаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости