Черноморец показал новую форму - легенды клуба приняли участие в презентации

"Черноморец" представил новый комплект домашней формы на сезон-2024/25.

Техническим партнером одесситов является Kelme.

Новая экипировка выполнена в традиционных цветах для команды - черном и синем. Синие полосы изображены вышиванковыми узорами.

В презентации формы приняли участия легенды одесского клуба: Виктор Зубков, Александр Никифоров и Александр Косырин, а также нынешние игроки Алексей Хобленко и Денис Янаков.

К слову, Зубков - бронзовый призер Чемпионата РС 1974 года, Никифоров - бронзовый призер чемпионата Украины 1993/1994, а Косырин - бронзовый призер чемпионата Украины 2005/2006, один из лучших бомбардиров команды.