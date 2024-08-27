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Генеральный директор Зари: Коваля никто из клуба не увольнял
И.о главного тренера остается Младен Бартулович
Фото: Зоря Луганськ
Генеральный директор "Зари" Игорь Гузь прокомментировал слухи о якобы увольнении из клуба исполняющего обязанности главного тренера команды Юрия Коваля.
"Это некорректная информация. Никто Юрия Григорьевича из клуба не увольнял. Напомню всем, что Юрий Коваль является спортивным директором "Зари", он сам попросил, чтобы ему дали разрешение сосредоточиться на работе спортивного директора. Юрий Григорьевич работает в клубе более 20 лет. Мы очень уважаем и ценим его вклад в развитие "Зари". Поэтому, конечно не может быть и речи о том, чтобы уволить такую важную для нас фигуру.
Сейчас исполняющим обязанности главного тренера "Зари" остается Младен Бартулович", - заявил генеральный директор луганского клуба.
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