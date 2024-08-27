Полесье объявило о подписании латвийского форварда

"Полесье" объявило о подписании латвийского нападающего Даниэлса Радзениекса.

Договор подписан на три года. Как сообщает клубная пресс-служба, игрок пока будет набираться опыта в "Полесье-2", которое выступает во Второй лиге.

18-летний Радзениекс начал профессиональную карьеру только в прошлом сезоне. Играл форвард на родине в составе "Супер Нова".

Кроме того, Даниэлс выступает за юношескую сборную Латвии U-19, где в двух матчах Радзениекс отметился двумя забитыми мячами.

После 3-х туров "Полесье-2" занимает 5-е место в турнирной таблице Второй лиги группы А.