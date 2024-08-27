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Полесье объявило о подписании латвийского форварда

Премьер-лига

Молодой игрок будет набираться опыта во второй команде "волков"

Полесье объявило о подписании латвийского форварда

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" объявило о подписании латвийского нападающего Даниэлса Радзениекса.

Договор подписан на три года. Как сообщает клубная пресс-служба, игрок пока будет набираться опыта в "Полесье-2", которое выступает во Второй лиге.

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18-летний Радзениекс начал профессиональную карьеру только в прошлом сезоне. Играл форвард на родине в составе "Супер Нова".

Кроме того, Даниэлс выступает за юношескую сборную Латвии U-19, где в двух матчах Радзениекс отметился двумя забитыми мячами.

После 3-х туров "Полесье-2" занимает 5-е место в турнирной таблице Второй лиги группы А.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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