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Полесье объявило о подписании латвийского форварда
Молодой игрок будет набираться опыта во второй команде "волков"
Фото: ФК Полісся
"Полесье" объявило о подписании латвийского нападающего Даниэлса Радзениекса.
Договор подписан на три года. Как сообщает клубная пресс-служба, игрок пока будет набираться опыта в "Полесье-2", которое выступает во Второй лиге.
18-летний Радзениекс начал профессиональную карьеру только в прошлом сезоне. Играл форвард на родине в составе "Супер Нова".
Кроме того, Даниэлс выступает за юношескую сборную Латвии U-19, где в двух матчах Радзениекс отметился двумя забитыми мячами.
После 3-х туров "Полесье-2" занимает 5-е место в турнирной таблице Второй лиги группы А.
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