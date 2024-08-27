Олександр Филиппов: У Александрии есть командный дух

Одним из героев 4-го тура чемпионата УПЛ стал нападающий "Александрии" Александр Филиппов, сделавший хет-трик в победном матче с донецким "Шахтером" (4:3). Не случайно он вошел в символическую сборную трех минувших игровых дней в элите.

- Побеждать "Шахтер", да еще и забив ему четыре мяча – это явление редкое. Какие в связи с этим были ощущения после игры? – первым делом интересуюсь у 31-летнего форварда.

- Действительно, не каждый раз удается побеждать донецкий "Шахтер". Тем более, в такой драматичной игре, когда по ходу матча проигрываешь 0:2 и в итоге вырываешь победу. Это дорогого стоит. Поэтому ощущения только приятные. Особенно если еще учесть, что для "Александрии" это была первая домашняя игра, был национальный праздник – День Независимости, было много зрителей. Спасибо им большое за поддержку, за их веру в нас. Мы сделали все, чтобы порадовать и себя, и наших болельщиков.

- По ходу матча ваша команда уступала в счете 0:2. Не возникало ли тогда подспудной мысли, что компенсировать такую разницу в игре с чемпионом будет нереально?

- Конечно, когда проигрываешь в два "сухих" мяча, и тем более, такой команде, как "Шахтер", то естественно, невольно подкрадываются мысли, что все это тяжело и нереально. Но хорошо, что мы сами поверили в свои силы и продолжали гнуть свою линию, прессинговать. Не все, правда, у нас получалось – особенно в первые 25 минут, когда "Шахтер" забил второй мяч. Не все получалось и в линии обороны, и в полузащите, и в атаке. Хорошо, что до окончания первого тайма смогли отыграться и в перерыве в игру были внесены коррективы. Это позволило исправить ситуацию – забить два мяча и вырвать победу.

- Раньше делать хет-трики вам удавалось?

- Нет, он у меня первый на таком серьезном уровне. До этого были один или два хет-трика, но на любительском, когда я делал свои первые шаги в футболе, играя в Донецке на первенство области.

- А сколько было в вашей карьере "дублей" - считали?

- Не считал. Но их было достаточно. При этом каждый раз чего-то не хватало, чтобы забить третий мяч. Бывало, что меня меняли или не было благоприятных моментов. А может у самого уже желания не хватало, что очень плохо. Тем радостнее на душе от моего субботнего достижения.

- Вспомните, как зарождался каждый из трех ваших голов…

Первый гол как раз получился благодаря нашему прессингу. Мы хорошо "накрыли" "Шахтер" на его половине поля – то, что нам не удавалось в первые минуты поединка. В общем, заставили донетчан ошибиться. Я "прочитал" передачу на вратаря и воспользовался ситуацией: прокинул мяч и забил уже в пустые ворота. Второму мячу, который я забил с пенальти, предшествовала наша заряженность на второй тайм. Пошла быстрая атака нашим левым флангом, затем оттуда последовала хорошая передача и мяч попал в руку оборонявшемуся. Рефери назначил одиннадцатиметровый, который я реализовал. Хотелось бы, конечно, пробить пенальти чутьчуть поуверенней, но главное, что мяч в воротах. А по поводу третьего гола могу сказать, что ребята хорошо сыграли на опережение в отборе мяча на своей половине поля – компактно, как и просил тренерский состав. Когда я увидел мяч, катящийся ко мне, первой мыслью было его сохранить. Когда ты находишься на своей половине поля, то как правило, перед тобой всегда есть защитник команды соперника. Но так получились, что игроки "Шахтера" в этом моменте провалились и я, увидев перед собой свободное пространство, побежал вперед. А затем хорошо получилось прикрыть мяч корпусом от преследовавшего защитника и исполнить после выхода один на один с вратарем.

- При пробитии пенальти у вас есть какой-то особый секрет?

- Нет никакого секрета. Просто до удара я пытаюсь мысленно выбрать угол, в который буду бить и смотрю уже по вратарю. Очень редко меняю мысль и идею, куда именно направлю удар. Если твердо решил и нацелился – туда и пробиваю.

- Что сказал в раздевалке во время перерыва в матче Руслан Ротань?

- Естественно, разговор был немного на повышенных тонах, так как мы не должны были давать такой зазор – тем более, игрокам "Шахтера". Проигрывать 0:2 – это, конечно же, тяжело. Поэтому после такого счета требовалось еще больше усилий для того, чтобы отыграться. Нужно было идти вперед, искать свой шанс. Хорошо, что забили два мяча, а затем в перерыве были внесены коррективы по части защитных действий и как правильно прессинговать, чтобы футболисты донецкой команды находились в цейтноте времени. Мы понимали, что можем изменить ход поединка. Главное было выйти еще более заряженными, более мобильными и использовать те моменты, которые обязательно будут.

- Когда почувствовали, что можно обыграть "Шахтер"?

- До игры я понимал, что "Шахтер" - чемпион страны. Однако со всеми командами можно играть – за счет организованности, компактности, желания, самоотдачи и веры в свои силы. Естественно, волнения есть, как и перед любой другой игрой. Но мы выходили на поле как раз с той самой верой в собственные силы, тем более, что предстояло играть первый матч перед своими болельщиками. Мы верили в то, что сможем преподнести сюрприз.

- Итоговый счет 4:3 на табло говорит о силе "Александрии" или слабости "Шахтера" в конкретном матче?

- Не ставил бы вопрос таким образом. В этой игре, как я уже говорил, мы были более заряженными. Я это видел. Мы больше хотели, больше старались. За счет этих качеств, как и за счет веры и везения (без этого тоже в футболе не обойтись) мы смогли добиться положительного результата. Вместе с тем каждый из нас понимал, что "Шахтер" тяжеловато вошел в сезон, поэтому есть возможность этим воспользоваться.

- Поздравлений после поединка было много?

Ненамного больше, чем после обычных побед или забитых мячей. Но как бы там ни было, а после победы над чемпионом, да еще и первого в карьере хеттрика, поздравлений действительно было много. От родных, близких и друзей. За что им всем большое спасибо. Этот момент останется в моей памяти.

- Три матча – три победы и лидерство в таблице. Это ко многому обязывает, не так ли?

- Мы хорошо начали сезон: три победы над непростыми соперниками, две из которых на выезде. Против ЛНЗ и "Зари" было очень тяжело, но успех в этих поединках показал, что у "Александрии" есть командный дух. Главное в этой ситуации ни в коем случае не расслабляться и не почивать на лаврах, а продолжать работать еще больше. Во время подготовки к сезону мы много и усердно трудились, продуктивно пройдя тренировочные сборы. Поэтому сейчас нет времени сбавлять обороты, а наоборот – нужно наращивать темп, продолжая работать и трудиться самым серьезным образом. Только за счет этого и можно добиваться успехов.

- Дополнительный выходной заработали?

- Нет, все идет по обычному графику, который расписан на каждый день. Одного выходного вполне достаточно, чтобы ребята могли перевести дух, отдохнуть, побыть с семьями и порадоваться. А уже на протяжении этой недели готовиться к не менее важной и тяжелой домашней игре с коваливским "Колосом".

- Как работается под руководством Руслана Ротаня?

- С Русланом Петровичем работается довольно комфортно, так как это тренер, тонко понимающий игру и имеющий свой подход. Он очень много нам объясняет, проводится много теории и практики. Видно, что у Руслана Ротаня есть свои идеи, направленные на развитие как индивидуального совершенствования футболистов, так и командной игры. Мы понимаем, что делать на футбольном поле и стремимся к максимальным результатам. В этом плане все отлично.

- В Александрии быстро освоились?

Да. Я ведь и раньше приезжал в Александрию – и с черниговской "Десной", и с "Днепром1". Это не очень большой город, поэтому много времени для того, чтобы осваиваться в нем, не нужно. В Александрии все компактно, все рядом. Город хоть и небольшой, но уютный и красивый. Живем на клубной базе вместе с ребятами. В свободное время можем выбраться в центр попить кофе, немного отдохнуть и пообщаться.

- За хет-трик перед партнерами будете выставляться?

- И не только за хет-трик, но и за первый гол. Все эти мячи были дебютными в моих выступлениях за новую команду, поэтому обязательно выставлюсь перед ребятами. Это все их заслуга, ведь мы выступаем как команда, а не индивидуально.

- Волею календаря в следующих трех турах "Александрии" предстоит играть с командами из Киевской области, которые на старте чемпионата отнюдь не блещут – "Колосом", "Оболонью" и "Левым берегом". В таких ситуациях часто злую шутку может сыграть недооценка соперников…

- Мы не обращаем внимания только на турнирные дела, ведь у всех бывают плохие старты и неудачное начало чемпионата. Для нас это не столь важно. Мы видим силу соперника и знаем, что ближайший из них, коваливский "Колос", очень опытная и хорошая команда. В данный момент она хоть и не показывает результат, однако является организованным коллективом, который мало пропускает и умеет создавать моменты. Поэтому ожидаем не менее тяжелой игры, чем с "Шахтером". Будем к ней готовиться и должным образом настраиваться.