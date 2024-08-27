Два конца палки, или Траур для хейтеров. Акценты зрителя на играх 4-го тура УПЛ

Тур был достаточно живым - кривить душой не стоит. Чего же ей еще угодно, зрительской душонке? Поглядим на второй конец палки.

Есть фиаско чемпиона в лучшем матче нового сезона - но страшно подумать, что нас ждет в Лиге чемпионов. Есть эффектные победы - но они, в первую очередь, говорят об игровом состоянии разгромленных. И никуда не делись катастрофические ошибки, благодаря которым забивается масса голов. Но игры было уже побольше, это правда.

Второй из четырех минувших туров чемпионата вновь оказался неполным. "Динамо" договорилось о переносе с "Ворсклой", и теперь у него уже две доигровки. Как следствие, таблица хромает все отчетливее.

На этот раз хозяева поля взяли полноценный реванш у гостей, отдав им лишь 4 очка из 21 возможного.

Александрия - Шахтер 4:3

ЛНЗ - Карпаты 2:1

Полесье - Оболонь 4:0

Кривбасс - Ингулец 1:1

Рух - Заря 3:0

Колос - Верес 0:1

Левый Берег - Черноморец 1:0

Зрелищность. На мой взгляд, в целом смотрелось большинство матчей, и это есть гут. Однозначно и ощутимо наибольшее число опасных моментов у ворот насчитал во Львове - не менее полутора десятка. Затем назову игры в Александрии и Киеве. Сдал зрительский зачет и поединок в Кривом Роге.

Немного не добрали норму в Черкассах, и больше - в Житомире, где на самом деле голами завершились четыре момента из шести возможных. Привычный мрак царил в Ковалевке - лишь четыре голевых шанса за полтора часа.

Интрига. Увереннее всех с соперником разобралось “Полесье”. Первый же его мяч, забитый Назаренко на 19-й минуте, стал началом конца “Оболони”.

По-настоящему интриговало в этот раз меньшинство матчей. Яшари вырвал для ЛНЗ волевую победу над “Карпатами” на 77-й минуте. На 90-й упустил свое счастье с “Ингульцом” “Кривбасс”: Паламарчук парировал удар Хомченовского, а добивание Стецькову не удалось.

А штрафной удар Васильева мог спасти от поражения “Черноморец” уже перед самым финальным свистком, но Механив отстоял победу для “левобережных”.

Логика. Самым закономерным счетом тура стала минимальная победа “Вереса” над “Колосом”. Не поддается сомнению и преимущество в один мяч “Александрии” над “Шахтером”, несмотря на общий “перебор” голов в этой встрече.

“Кривбасс”, по-хорошему, должен был выиграть в пару мячей. Но самым нелогичным исходом стало поражение “Черноморца”, который, несмотря на всю “безыдейность”, усмотренную другими авторами и слишком требовательными фанатами, совершенно точно “наиграл” в Киеве даже на победу.

Воистину, ни тура без ляпов. И это, мягко выражаясь, настораживает. На сей раз мы уже имели их как минимум два в игре “Руха” с “Зарей”. К счастью, на результате они не сказались. Но заставили задуматься о компетентности арбитров.

Мнение коллеги Юстаса: “Пенальти на 70-й минуте гораздо более явный, чем на 14-й. Хотя и там, думаю, фол был. Судья в четырех метрах, плюс гримаса на лице защитника: ну не хотел же, случайно получилось! Вторую желтую за симуляцию в концовке я бы не давал, все-таки контакт был, просто играем дальше”.

Рефери: Деревинский. ВАР: Копиевский. К слову, оба уже попадали к нам под микроскоп в этом году, и именно в таком качестве.

А вообще, должен вам сказать, если весной мы говорили о судейских ошибках после 4 туров из 13, то нынче - после 4 из 4 возможных. А по количеству неверных решений мы за этот стартовый летний отрезок уже практически сравнялись со всей второй частью прошлого сезона. Неладно что-то в нашем королевстве, а с ВАРом так просто беда…

Везение. Откровенно не повезло “Черноморцу”. На 42-й минуте, при 0:1, после удара Попова Механив переводит мяч в перекладину, а от нее тот опускается за линию ворот “Левого Берега”. Не полностью - говорят нам, и остается только верить, ибо соответствующей технологии в УПЛ нет, а на видео лишь комфортная уверенность.

А добивший-таки затем этот мяч в сетку Петряк оказывается в законном “вне игры”. Занавес.

Редкое везение “Шахтера” не уберегло его от поражения. Чемпион открыл счет на 16-й минуте исключительно благодаря автоголу Шабанова. А через пятьдесят минут, уже при 2:4, перекладина от Кравченко и последовавшая транзитом после сэйва Ризныка стойка от Шабанова спасли от возможного разгрома.

Личности. Всех затмил кипер “левобережных” Механив с семью зачетными сэйвами. Среди вратарей нельзя не отметить также Паламарчука, выручавшего “Ингулец” пять раз.

Самой заметной фигурой на протяжении всего поединка у полевых игроков стал Краснопир (“Рух”). Лишь после него я назову Назаренко (“Полесье”) и Филиппова (“Александрия”) с их хет-триками. В пятерку исполнителей главных ролей включил бы По (“Кривбасс”) - правда, лишь до перерыва, а также Яшари (ЛНЗ).

Лучшими по эффективности участия в ключевых эпизодах у меня стали бы Гуцуляк (“Полесье”) и Карабин (“Рух”).

Симпатии. Вне всяческих сомнений, больше всего футбола зрителю в туре подарил “Рух” - более десятка моментов, которые я бы отнес к голевым. Далее одинаково понравились, в этом отношении, “Кривбасс” и “Черноморец” - несмотря на всю критику болельщиков, не видящих дальше результата. “Александрия” же и “Полесье” в этом списке никого не удивят.

Как одессит, скажу отдельно пару слов о команде Бабича, который никогда не был моим любимым тренером. Следует отдать ему должное. Команда и постепенно комплектуется, и играет лучше, чем было бы адекватно ожидать от нее сегодня. И лишь определенное невезение не позволяет ей достичь большего. Приятно удивлен.

А то вполне можно было бы и заткнуть хоть на время рот примитивным хейтерам, как это сделали в прошедшем туре Ротань и Ашур.

Разочарование тура - “Оболонь”: ни одного голевого момента. Говорят, выложились в Кубке. Единственный шанс “Колоса” остался в первом тайме. Второй и последний у “Ингульца” имел место на 12-й минуте.

Таблица. “Александрия” заслуженно лидирует, хоть и есть ощущение, что ее при первой возможности обойдет “Динамо”.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 3 3 0 0 8-4 9 2 ЛНЗ 4 3 0 1 6-4 9 3 Полесье 3 2 1 0 6-1 7 4 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 5 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 6 Рух 3 2 0 1 8-3 6 7 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 8 Заря 4 2 0 2 4-6 6 9 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 10 Карпаты 4 1 1 2 5-5 4 11 Верес 4 1 1 2 2-4 4 12 Левый Берег 4 1 0 3 1-5 3 13 Ингулец 4 0 3 1 3-4 3 14 Черноморец 4 1 0 3 1-3 3 15 Колос 4 0 2 2 2-4 2 16 Оболонь 4 0 1 3 2-12 1

В долговечность нынешних позиций “Полесья” и “Кривбасса” пока не очень верится. Первые нестабильны и все еще для меня недостаточно убедительны - этот тур не в счет, соперник забыл выйти на поле. Вторым конкретно аукается Европа.

“Шахтер”: три случая - система. Где обещанный “пушистый” футбол? И теперь полтавский погром уже вызывает скорее недоуменные взгляды в сторону “Ворсклы”.

Из “пасущихся” в середине таблицы наиболее перспективным выглядит “Рух”. Ему бы еще поменьше кадровых проблем…

“Колос” с “Оболонью” сегодня закономерно замыкают таблицу. И удивляет больше даже не само наличие здесь Ковалевки, а то, что при таком составе и тренерских декларациях команда по-прежнему не играет в футбол. Вообще, по моему мнению, уровня игры в УПЛ она была достойна только при Костышине. Дальше - тишина.

Анонсы. Мой первый выбор в 5-м туре стал неожиданным даже для самого себя: “Черноморец” - “Полесье”. Лихорадочно и на ходу строящаяся команда в Одессе против лучащегося благополучием и тренерской уверенностью Житомира. Насколько спокойно он разберется с соперником, у которого режутся зубки?

“Динамо” против ЛНЗ. Сможет ли амбициозная команда Карраско что-либо противопоставить фавориту, который смотрится лидером УПЛ по игре?

“Карпаты” - “Ворскла”: Интригующая дуэль середняков и равных соперников. “Верес” - “Левый Берег”: тут борьба за выход из зоны риска. “Кривбасс” - “Шахтер”? Не, не греет. Ибо, если уж Пушич изможденного Вернидуба тепленьким не возьмет, то там все совсем худо, и не за горами судьбоносные перемены. Но пока в такое не верится.

Фото - UA-Футбол