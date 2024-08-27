Палкин: Наше присутствие в городе - поддержка болельщиков. Поэтому готовимся к поездке в Кривой Рог

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал информацию о том, что РФ ударила ракетой по гостинице в Кривом Роге, где должны проживать футболисты и тренерский штаб "горняков" перед матчем с "Кривбассом".

"Прежде всего, "Шахтер" сочувствует и выражает слова поддержки семьям погибших. Разрушая наши города, Россия еще раз показала свое истинное лицо страны террориста.

Во-вторых, по поводу нашего матча с "Кривбассом". Конечно, отреагировали все эмоционально, но это наши реалии. Ужасно, что люди живут в таких условиях каждый день. Должны быть сильными, надо двигаться дальше.

Наше присутствие в городе – это поддержка болельщиков, поэтому, несмотря на новости, готовимся к матчу и поездке в Кривой Рог. Руководствуемся регламентом и информацией от УПЛ, УАФ и других органов, принимающих решение о проведении матчей", - сказал Палкин.