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Палкин: Наше присутствие в городе - поддержка болельщиков. Поэтому готовимся к поездке в Кривой Рог
РФ разрушила отель, в котором должен был проживать "Шахтер" перед матчем с "Кривбассом"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал информацию о том, что РФ ударила ракетой по гостинице в Кривом Роге, где должны проживать футболисты и тренерский штаб "горняков" перед матчем с "Кривбассом".
"Прежде всего, "Шахтер" сочувствует и выражает слова поддержки семьям погибших. Разрушая наши города, Россия еще раз показала свое истинное лицо страны террориста.
Во-вторых, по поводу нашего матча с "Кривбассом". Конечно, отреагировали все эмоционально, но это наши реалии. Ужасно, что люди живут в таких условиях каждый день. Должны быть сильными, надо двигаться дальше.
Наше присутствие в городе – это поддержка болельщиков, поэтому, несмотря на новости, готовимся к матчу и поездке в Кривой Рог. Руководствуемся регламентом и информацией от УПЛ, УАФ и других органов, принимающих решение о проведении матчей", - сказал Палкин.
Матч 5-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Шахтер" запланирован на воскресенье, 1 сентября. Начало – 18.00.
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