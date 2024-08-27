  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. КДК УАФ оштрафовал Карпаты и Верес за поведение болельщиков в матчах УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КДК УАФ оштрафовал Карпаты и Верес за поведение болельщиков в матчах УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Прилетели первые штрафы нового сезона в УПЛ

КДК УАФ оштрафовал Карпаты и Верес за поведение болельщиков в матчах УПЛ

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

КДК УАФ на своем заседании рассмотрел некоторые нарушения некоторых клубов в матчах первых туров УПЛ.

Читайте такжеКДК наказал Карпаты одним матчем без зрителей из-за нарушения норм по количеству болельщиков на поединке с Динамо

Так, за превышение разрешенного количества людей на трибунах в матче 3-го тура "Карпаты" - "Динамо" львовский клуб был наказан одним матчем без болельщиков. Также за это нарушение "Карпаты" получили штраф в размере 100 тысяч гривен.

Также КДК обязал львовский клуб уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 гривен за осуществление скандирований нецензурного (оскорбительного) характера в адрес арбитра матча в матче с "Динамо". Еще 20 000 тысяч львовяне заплатят за различные нарушения в матче против "Кривбасса".

Также за различные нарушения был оштрафован и "Верес".

На 60 000 гривен ровенский клуб был оштрафован за использование болельщиками пиротехнических средств в матче 1-го тура против "Карпат" и штраф в размере 25 000 гривен за неправомерные действия болельщиков, нарушающие общепринятые правила поведения на стадионе во время матча. Еще 25 000 гривен клубу придется выложить за повторное осуществление скандирований нецензурного (оскорбительного) характера в адрес арбитра матча в матче 2-го тура с "Динамо".

По теме
yellow-arrow
Когут: Раньше Колос был очень неудобным соперником для Вереса - для нас ничья считалась положительным результатом
yellow-arrow
Два конца палки, или Траур для хейтеров. Акценты зрителя на играх 4-го тура УПЛ
yellow-arrow
Палкин: Наше присутствие в городе - поддержка болельщиков. Поэтому готовимся к поездке в Кривой Рог
Верес (Ровно) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости