Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КДК УАФ оштрафовал Карпаты и Верес за поведение болельщиков в матчах УПЛ
Прилетели первые штрафы нового сезона в УПЛ
Фото: із відкритих джерел
КДК УАФ на своем заседании рассмотрел некоторые нарушения некоторых клубов в матчах первых туров УПЛ.
Так, за превышение разрешенного количества людей на трибунах в матче 3-го тура "Карпаты" - "Динамо" львовский клуб был наказан одним матчем без болельщиков. Также за это нарушение "Карпаты" получили штраф в размере 100 тысяч гривен.
Также КДК обязал львовский клуб уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 гривен за осуществление скандирований нецензурного (оскорбительного) характера в адрес арбитра матча в матче с "Динамо". Еще 20 000 тысяч львовяне заплатят за различные нарушения в матче против "Кривбасса".
Также за различные нарушения был оштрафован и "Верес".
На 60 000 гривен ровенский клуб был оштрафован за использование болельщиками пиротехнических средств в матче 1-го тура против "Карпат" и штраф в размере 25 000 гривен за неправомерные действия болельщиков, нарушающие общепринятые правила поведения на стадионе во время матча. Еще 25 000 гривен клубу придется выложить за повторное осуществление скандирований нецензурного (оскорбительного) характера в адрес арбитра матча в матче 2-го тура с "Динамо".
Популярное сейчас
- Россия разрушила гостиницу, в которой должен был проживать Шахтер перед матчем с Кривбассом
- "Распиаренный и никакой". Сабо подверг жесткой критике двух лидеров Динамо
- Историческая победа Левого Берега, дебютный гол Яремчука, характер ЛНЗ. Главные новости за 26 августа
- УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. Видео голов и обзор матча
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО