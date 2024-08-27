КДК УАФ оштрафовал Карпаты и Верес за поведение болельщиков в матчах УПЛ

КДК УАФ на своем заседании рассмотрел некоторые нарушения некоторых клубов в матчах первых туров УПЛ.

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Так, за превышение разрешенного количества людей на трибунах в матче 3-го тура "Карпаты" - "Динамо" львовский клуб был наказан одним матчем без болельщиков. Также за это нарушение "Карпаты" получили штраф в размере 100 тысяч гривен.

Также КДК обязал львовский клуб уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 гривен за осуществление скандирований нецензурного (оскорбительного) характера в адрес арбитра матча в матче с "Динамо". Еще 20 000 тысяч львовяне заплатят за различные нарушения в матче против "Кривбасса".

Также за различные нарушения был оштрафован и "Верес".

На 60 000 гривен ровенский клуб был оштрафован за использование болельщиками пиротехнических средств в матче 1-го тура против "Карпат" и штраф в размере 25 000 гривен за неправомерные действия болельщиков, нарушающие общепринятые правила поведения на стадионе во время матча. Еще 25 000 гривен клубу придется выложить за повторное осуществление скандирований нецензурного (оскорбительного) характера в адрес арбитра матча в матче 2-го тура с "Динамо".