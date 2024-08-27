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Когут: Раньше Колос был очень неудобным соперником для Вереса - для нас ничья считалась положительным результатом

Премьер-лига

И вот лед тронулся

Когут: Раньше Колос был очень неудобным соперником для Вереса - для нас ничья считалась положительным результатом

nkveres.com

Новина українською

Голкипер и капитан "Вереса" Богдан Когут прокомментировал победу своей команды над "Колосом" (1:0) в 4-м туре УПЛ.

"Следует уточнить, что ранее "Колос" был очень неудобным для "Вереса" соперником. Для нас ничья с ковалевцами считалась положительным результатом. И вот лед тронулся: в гостях ровенчане одержали такую важную победу. Считаю, что заслуженно. В первом тайме действовали в привычном для себя стиле, владели игровым преимуществом и единственное, что не удалось – забить. Когда же после перерыва Владислав Шарай отметился эффектным голом, то начали больше играть по счету и ковалевцы несколько активизировались, взяв на вооружение верховые передачи.

Однако наша защита действовала безошибочно и до опасных моментов дело не доходило.

Отмечу наших новичков, которые уже адаптировались и приносят пользу. Добавила уверенности и недавняя разгромная кубковая победа над "Металлистом 1925". Теперь главное не сбавлять взятого темпа", – поделился Когут.

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Богдан Когут Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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