КДК УАФ провел расследование по матчу Динамо - Минай, который подозревался в договорном характере

Комитет по этике и честной игре УАФ завершил служебное расследование по факту возможного влияния (манипулирования) на результат матча 16-го тура УПЛ прошлого сезона "Минай" – "Динамо" (1:3).

Напомним, что еще в апреле появилась информация о том, что некие люди якобы хотели подкупить нескольких игроков "Миная", чтобы гарантировать поражение в матче с киевской командой. "Минай" провел внутреннее расследование, которое не выявило ничего подозрительного, однако дело отправилось в УАФ.

По данным УАФ, ранее службой внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований превентивными мерами было предотвращено влияние (манипулирование) в указанном матче.

"В ходе служебного расследования были опрошены представители "Миная" и представитель третьей стороны, осуществлена ​​командировка в "Минай", в частности проведены полиграфические исследования. Все собранные материалы переданы на рассмотрение в КДК УАФ. Также в ходе расследования комитетом выявлены новые факты нарушения Кодекса этики и честной игры, на основании которых начато отдельное служебное расследование некоторых футболистов ФК "Минай", - говорится в заявлении УАФ.