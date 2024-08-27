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КДК УАФ провел расследование по матчу Динамо - Минай, который подозревался в договорном характере

Премьер-лига
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После служебного расследования дело передано на непосредственное рассмотрение в КДК

КДК УАФ провел расследование по матчу Динамо - Минай, который подозревался в договорном характере

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Комитет по этике и честной игре УАФ завершил служебное расследование по факту возможного влияния (манипулирования) на результат матча 16-го тура УПЛ прошлого сезона "Минай" – "Динамо" (1:3).

Напомним, что еще в апреле появилась информация о том, что некие люди якобы хотели подкупить нескольких игроков "Миная", чтобы гарантировать поражение в матче с киевской командой. "Минай" провел внутреннее расследование, которое не выявило ничего подозрительного, однако дело отправилось в УАФ.

По данным УАФ, ранее службой внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований превентивными мерами было предотвращено влияние (манипулирование) в указанном матче.

"В ходе служебного расследования были опрошены представители "Миная" и представитель третьей стороны, осуществлена ​​командировка в "Минай", в частности проведены полиграфические исследования. Все собранные материалы переданы на рассмотрение в КДК УАФ. Также в ходе расследования комитетом выявлены новые факты нарушения Кодекса этики и честной игры, на основании которых начато отдельное служебное расследование некоторых футболистов ФК "Минай", - говорится в заявлении УАФ.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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