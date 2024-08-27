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Черноморец подпишет очередного игрока Шахтера

Премьер-лига

Снова аренда

Черноморец подпишет очередного игрока Шахтера

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Черноморец" подпишет еще одного игрока "Шахтера".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, в ближайшее время в Одессу переедет 20-летний центральный хавбек Кирилл Сигеев.

Сейчас стороны обсуждают последние детали трансфера. Это точно будет аренда и, скорее всего, до конца календарного 2024-го. То есть, на половину сезона.

Напомним, что предыдущие два года Сигеев провел в аренде в "Александрии"

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Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Кирилл Сигеев
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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