Черноморец подпишет очередного игрока Шахтера

" Черноморец " подпишет еще одного игрока "Шахтера".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, в ближайшее время в Одессу переедет 20-летний центральный хавбек Кирилл Сигеев.

Сейчас стороны обсуждают последние детали трансфера. Это точно будет аренда и, скорее всего, до конца календарного 2024-го. То есть, на половину сезона.

Напомним, что предыдущие два года Сигеев провел в аренде в "Александрии"