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Травма и перевод в команду U-19. Два игрока Вереса будут недоступны на матч против Левого Берега

Премьер-лига

У Евгения Морозко травма, а Дмитрий Годя будет работать с командой U-19

Травма и перевод в команду U-19. Два игрока Вереса будут недоступны на матч против Левого Берега

Фото: НК Верес

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28 августа "Верес" начнет подготовку к календарному поединку 5 тура УПЛ с "Левым берегом".

По информации Sport.ua, в поединке с киевлянами "Верес" не сможет рассчитывать на двух игроков.

Из-за травмы не поможет команде правый защитник Евгений Морозко. Его возвращение в строй ожидается после сентябрьской международной паузы, вызванной матчами сборных.

А вот полузащитник Дмитрий Годя, который на старте текущего сезона неизменно входил в заявку "Верес" в календарных поединках, отправлен в молодежный состав (U-19). Скорее всего, чтобы он имел необходимую игровую практику.

Напомним, что матч "Верес" - "Левый Берег" состоится в воскресенье, 1 сентября, и начнется в 13:00.

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Верес (Ровно) Евгений Морозко Левый берег (Киев) Дмитрий Годя
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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