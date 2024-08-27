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Травма и перевод в команду U-19. Два игрока Вереса будут недоступны на матч против Левого Берега
У Евгения Морозко травма, а Дмитрий Годя будет работать с командой U-19
Фото: НК Верес
28 августа "
По информации Sport.ua, в поединке с киевлянами "Верес" не сможет рассчитывать на двух игроков.
Из-за травмы не поможет команде правый защитник Евгений Морозко. Его возвращение в строй ожидается после сентябрьской международной паузы, вызванной матчами сборных.
А вот полузащитник Дмитрий Годя, который на старте текущего сезона неизменно входил в заявку "Верес" в календарных поединках, отправлен в молодежный состав (U-19). Скорее всего, чтобы он имел необходимую игровую практику.
Напомним, что матч "Верес" - "Левый Берег" состоится в воскресенье, 1 сентября, и начнется в 13:00.
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