Травма и перевод в команду U-19. Два игрока Вереса будут недоступны на матч против Левого Берега

28 августа " Верес " начнет подготовку к календарному поединку 5 тура УПЛ с "Левым берегом".

По информации Sport.ua, в поединке с киевлянами "Верес" не сможет рассчитывать на двух игроков.

Из-за травмы не поможет команде правый защитник Евгений Морозко. Его возвращение в строй ожидается после сентябрьской международной паузы, вызванной матчами сборных.

А вот полузащитник Дмитрий Годя, который на старте текущего сезона неизменно входил в заявку "Верес" в календарных поединках, отправлен в молодежный состав (U-19). Скорее всего, чтобы он имел необходимую игровую практику.

Напомним, что матч "Верес" - "Левый Берег" состоится в воскресенье, 1 сентября, и начнется в 13:00.