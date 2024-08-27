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КДК завел дело по скандальному матчу Карпаты - Кривбасс

Премьер-лига
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Один из эпизодов - выкрики "сосать, б###ь" с тренерской лавки Карпат

КДК завел дело по скандальному матчу Карпаты - Кривбасс

Фото: із відкритих джерел

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КДК УАФ открыл производство по делу о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры официальными лицами ФК "Карпаты" и ФК "Кривбасс" в матче 2-го тура между собой.

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В УАФ отмечают, что учитывая необходимость выяснения дополнительных обстоятельств, полного и всестороннего исследования доказательств, решение будет принято на ближайших заседаниях КДК, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, что матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Карпат", а тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб после поединка не пожал руку своему коллеге Владиславу Лупашко.

"Кривбасс" обвинял своих соперников на тренерском мостике в неспортивном поведении, в частности, после одного из голов "Карпат" с тренерской скамьи "Карпат" прозвучало "Сосать, б###ь".

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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