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Минай арендовал защитника Зари

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Илья Гулько перешел в Минай

Минай арендовал защитника Зари

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

"Минай" подписал 21-летнего защитника "Зари" Илью Гулько.

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Речь идет об аренде до конца текущего сезона. В своей новой команде игрок будет выступать под 97-м номером.

Гулько – уроженец Луганска и воспитанник "Шахтера". Выступал в аренде за "Мариуполь" и юношескую команду хорватской "Локомотивы".

Осенью 2022-го стал игроком "Зари" – два выхода на замену за все время, 18 минут на поле в сумме. Вторую половину прошлого сезона Илья провел в аренде в "Кудровке-Ниве" – 8 матчей, одна результативная передача.

Гулько уже успел дебютировать за "Минай" – сыграл 32 минуты во вчерашнем матче 3-го тура Первой лиги против "Агробизнеса" (1:2).

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Источник:
Інстаграм Миная
Опубликовал: Михаил Черныш
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