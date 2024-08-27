ЛНЗ подпишет фактурного израильского форварда

Черкасский ЛНЗ после тяжелой травмы Марка Ассинора срочно усиливает глубину состава на позиции нападающего.

Как сообщает ТаТоТаке, в ближайшее время к черкасской команде присоединится 26-летний израильтянин Осама Халайла, последним клубом которого была "Габала".

В Черкассы габаритный игрок (188 см) перейдет в статусе свободного агента.

Всего за "Габалу" форвард сыграл 40 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 7 ассистов.

Также в 2021 году Халайла сыграл 1 матч за национальную сборную Израиля.