Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ подпишет фактурного израильского форварда
ЛНЗ нашел замену травмированному Ассинору
фото из свободных источников
Черкасский
Как сообщает ТаТоТаке, в ближайшее время к черкасской команде присоединится 26-летний израильтянин Осама Халайла, последним клубом которого была "Габала".
В Черкассы габаритный игрок (188 см) перейдет в статусе свободного агента.
Всего за "Габалу" форвард сыграл 40 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 7 ассистов.
Также в 2021 году Халайла сыграл 1 матч за национальную сборную Израиля.
Популярное сейчас
- Роналду назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру
- Россия разрушила гостиницу, в которой должен был проживать Шахтер перед матчем с Кривбассом
- "Распиаренный и никакой". Сабо подверг жесткой критике двух лидеров Динамо
- УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. Видео голов и обзор матча
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО