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Сербский Партизан арендует защитника Шахтера
Став Лемкин отправляется в Сербию
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Израильский защитник "
Как пишет Tuttomercatoweb, футболист отправится в аренду в белградский "Партизан".
Издание также отмечает, что на Лемкина претендовали итальянские "Венеция" и "Верона", однако именно "Партизан" смог договориться с "горняками".
Лемкин перешел в "Шахтер" летом минувшего года из "Хапоэля" Тель-Авив, однако с тех пор провел за "оранжево-черных" только 246 минут в рамках 5 официальных матчей.
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