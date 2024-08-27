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Сербский Партизан арендует защитника Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Став Лемкин отправляется в Сербию

Сербский Партизан арендует защитника Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Израильский защитник "Шахтера" Став Лемкин вскоре покинет украинский клуб и переберется в Сербию.

Как пишет Tuttomercatoweb, футболист отправится в аренду в белградский "Партизан".

Издание также отмечает, что на Лемкина претендовали итальянские "Венеция" и "Верона", однако именно "Партизан" смог договориться с "горняками".

Лемкин перешел в "Шахтер" летом минувшего года из "Хапоэля" Тель-Авив, однако с тех пор провел за "оранжево-черных" только 246 минут в рамках 5 официальных матчей.

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Источник:
TMW
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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aleks68
27.08.2024 в 21:44
зачем его вообще покупали???
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Комментарии 1
aleks68
27.08.2024 в 21:44
зачем его вообще покупали???
Ответить
0
0

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