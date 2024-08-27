Сербский Партизан арендует защитника Шахтера

Израильский защитник " Шахтера " Став Лемкин вскоре покинет украинский клуб и переберется в Сербию.

Как пишет Tuttomercatoweb, футболист отправится в аренду в белградский "Партизан".

Издание также отмечает, что на Лемкина претендовали итальянские "Венеция" и "Верона", однако именно "Партизан" смог договориться с "горняками".

Лемкин перешел в "Шахтер" летом минувшего года из "Хапоэля" Тель-Авив, однако с тех пор провел за "оранжево-черных" только 246 минут в рамках 5 официальных матчей.