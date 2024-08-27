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16-летний хавбек Руха: В УПЛ соперники старше, физически сильнее и быстрее принимают решения

Премьер-лига

Даниил Слива в 16 лет дебютировал в УПЛ

16-летний хавбек Руха: В УПЛ соперники старше, физически сильнее и быстрее принимают решения

fcrukh.com

Новина українською

16-летний полузащитник "Руха" Даниил Слива поделился эмоциями от матча 4-го тура УПЛ против "Зари" (3:0), в котором он дебютировал за первую команду львовян.

"Очень рад, что удалось дебютировать за основу "Руха". Конечно, было волнение, поскольку это мой первый матч в УПЛ. Я не ожидал, что выйду на поле. Во время замены немного волновался, но когда начал играть, то чувствовал себя лучше.

Было немного тяжело, ведь это уже взрослый футбол. Все соперники старше, физически сильнее и быстрее принимают решение. Тренеры дали установку освежить игру и выложиться на максимум.

Я готов бороться за место в основном составе. Чтобы закрепиться в команде, нужно работать больше всех. Необходимо стараться и выполнять все, что говорят тренеры. Надеюсь, что я получу шанс сыграть и в следующих матчах, в частности, против "Ингульца". Было бы интересно сыграть против этого соперника", – сказал Слива.

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Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
28.08.2024 в 00:17
Напевно тренер подумав що то Данило Сілва і випустив
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
28.08.2024 в 00:17
Напевно тренер подумав що то Данило Сілва і випустив
Ответить
0
0

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