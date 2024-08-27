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16-летний хавбек Руха: В УПЛ соперники старше, физически сильнее и быстрее принимают решения
Даниил Слива в 16 лет дебютировал в УПЛ
fcrukh.com
16-летний полузащитник "
"Очень рад, что удалось дебютировать за основу "Руха". Конечно, было волнение, поскольку это мой первый матч в УПЛ. Я не ожидал, что выйду на поле. Во время замены немного волновался, но когда начал играть, то чувствовал себя лучше.
Было немного тяжело, ведь это уже взрослый футбол. Все соперники старше, физически сильнее и быстрее принимают решение. Тренеры дали установку освежить игру и выложиться на максимум.
Я готов бороться за место в основном составе. Чтобы закрепиться в команде, нужно работать больше всех. Необходимо стараться и выполнять все, что говорят тренеры. Надеюсь, что я получу шанс сыграть и в следующих матчах, в частности, против "Ингульца". Было бы интересно сыграть против этого соперника", – сказал Слива.
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