16-летний хавбек Руха: В УПЛ соперники старше, физически сильнее и быстрее принимают решения

16-летний полузащитник " Руха " Даниил Слива поделился эмоциями от матча 4-го тура УПЛ против "Зари" (3:0), в котором он дебютировал за первую команду львовян.

"Очень рад, что удалось дебютировать за основу "Руха". Конечно, было волнение, поскольку это мой первый матч в УПЛ. Я не ожидал, что выйду на поле. Во время замены немного волновался, но когда начал играть, то чувствовал себя лучше.

Было немного тяжело, ведь это уже взрослый футбол. Все соперники старше, физически сильнее и быстрее принимают решение. Тренеры дали установку освежить игру и выложиться на максимум.

Я готов бороться за место в основном составе. Чтобы закрепиться в команде, нужно работать больше всех. Необходимо стараться и выполнять все, что говорят тренеры. Надеюсь, что я получу шанс сыграть и в следующих матчах, в частности, против "Ингульца". Было бы интересно сыграть против этого соперника", – сказал Слива.