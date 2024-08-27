КДК рассмотрит массовую драку команд в матче Шахтер U-19 — Динамо U-19

КДК УАФ на ближайшем заседании Комитета рассмотрит дело о нарушениях во время и после матча 28-го тура чемпионата U-19 прошлого сезона "Шахтер" — "Динамо" (1:2).

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Ближайшее заседание КДК УАФ состоится 29 августа.

Напомним, что матч юношеских команд "Шахтера" и "Динамо" состоялся 10 мая и уже после финального свистка закончился массовой потасовкой команд.