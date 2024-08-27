Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КДК рассмотрит массовую драку команд в матче Шахтер U-19 — Динамо U-19
Заседание Комитета пройдет 29 августа
скриншот
КДК УАФ на ближайшем заседании Комитета рассмотрит дело о нарушениях во время и после матча 28-го тура чемпионата U-19 прошлого сезона "Шахтер" — "Динамо" (1:2).
Ближайшее заседание КДК УАФ состоится 29 августа.
Напомним, что матч юношеских команд "Шахтера" и "Динамо" состоялся 10 мая и уже после финального свистка закончился массовой потасовкой команд.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зальцбург - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Сербский Партизан арендует защитника Шахтера
- Роналду назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру
- Первые победы Вереса и Левого Берега, триумф ЛНЗ. . Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн