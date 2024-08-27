  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. КДК рассмотрит массовую драку команд в матче Шахтер U-19 — Динамо U-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КДК рассмотрит массовую драку команд в матче Шахтер U-19 — Динамо U-19

Премьер-лига
Обновлено

Заседание Комитета пройдет 29 августа

КДК рассмотрит массовую драку команд в матче Шахтер U-19 — Динамо U-19

скриншот

Новина українською

КДК УАФ на ближайшем заседании Комитета рассмотрит дело о нарушениях во время и после матча 28-го тура чемпионата U-19 прошлого сезона "Шахтер" — "Динамо" (1:2).

Читайте такжеКДК завел дело по скандальному матчу Карпаты - Кривбасс

Ближайшее заседание КДК УАФ состоится 29 августа.

Напомним, что матч юношеских команд "Шахтера" и "Динамо" состоялся 10 мая и уже после финального свистка закончился массовой потасовкой команд.

По теме
yellow-arrow
Заря пока не гарантирует Бартуловичу постоянное место главного тренера
yellow-arrow
16-летний хавбек Руха: В УПЛ соперники старше, физически сильнее и быстрее принимают решения
yellow-arrow
ЛНЗ подпишет фактурного израильского форварда
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости