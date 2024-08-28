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Заря пока не гарантирует Бартуловичу постоянное место главного тренера
Многое будет зависеть от ближайших матчей команды
Фото: ФК Інгулець
Хорватский специалист Младен Бартулович выведет "
Впрочем, по данным Sport.ua, пока что положение тренера на этом посту не является стабильным.
Сможет ли Бартулович стать полноценным главным тренером команды, во многом будет зависеть от результата противостояния с "Оболонью". Если "Заря" победит, то шансы Младена остаться у руля команды возрастут. В случае же негативного результата он останется в тренерском штабе, а в клубе активизируют поиски нового рулевого.
Сейчас руководство луганского клуба в этом вопросе заняло выжидательную позицию. После недавнего ошибочного приглашения серба Ненада Лалатовича в луганском клубе решили не принимать кадровых решений в авральном порядке. Правда, несколько потенциальных претендентов есть, в частности, Желько Любенович из "Миная", однако он не первый в списке.
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