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Заря пока не гарантирует Бартуловичу постоянное место главного тренера

Премьер-лига
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Многое будет зависеть от ближайших матчей команды

Заря пока не гарантирует Бартуловичу постоянное место главного тренера

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Хорватский специалист Младен Бартулович выведет "Зарю" на матч 5 тура УПЛ с "Оболонью", который состоится 30 августа.

Впрочем, по данным Sport.ua, пока что положение тренера на этом посту не является стабильным.

Сможет ли Бартулович стать полноценным главным тренером команды, во многом будет зависеть от результата противостояния с "Оболонью". Если "Заря" победит, то шансы Младена остаться у руля команды возрастут. В случае же негативного результата он останется в тренерском штабе, а в клубе активизируют поиски нового рулевого.

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Сейчас руководство луганского клуба в этом вопросе заняло выжидательную позицию. После недавнего ошибочного приглашения серба Ненада Лалатовича в луганском клубе решили не принимать кадровых решений в авральном порядке. Правда, несколько потенциальных претендентов есть, в частности, Желько Любенович из "Миная", однако он не первый в списке.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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