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Заря готова продать Герреро и уже установила за него цену
Но пока что панамец остается игроком луганчан
Фото: ФК Зоря Луганськ
В отношении лидера нападения, панамца Эдуардо Герреро, в ФК "Заря" не поступало конкретных предложений от других команд.
По информации Sport.ua, руководство луганского клуба готово сесть за стол переговоров, если потенциальный покупатель готов будет заплатить за Герреро не менее 2 миллионов евро. Но пока панамец остается игроком "Зари".
До закрытия летнего трансферного "окна" в "Заре" еще планируют усилиться одним новичком. И это будет не арендованный футболист.
Герреро выступает за луганчан с июля 2023 года. В текущем сезоне он провел 4 матча, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.
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