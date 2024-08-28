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Заря готова продать Герреро и уже установила за него цену

Премьер-лига

Но пока что панамец остается игроком луганчан

Заря готова продать Герреро и уже установила за него цену

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

В отношении лидера нападения, панамца Эдуардо Герреро, в ФК "Заря" не поступало конкретных предложений от других команд.

По информации Sport.ua, руководство луганского клуба готово сесть за стол переговоров, если потенциальный покупатель готов будет заплатить за Герреро не менее 2 миллионов евро. Но пока панамец остается игроком "Зари".

Читайте такжеЖурналист Михаил Спиваковский: Герреро просто устал играть в Украине, конкретно в Заре

До закрытия летнего трансферного "окна" в "Заре" еще планируют усилиться одним новичком. И это будет не арендованный футболист.

Герреро выступает за луганчан с июля 2023 года. В текущем сезоне он провел 4 матча, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

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Заря (Луганск) Эдуардо Герреро
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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