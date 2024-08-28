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Матч Динамо - ЛНЗ рассудит Шандор и другие назначения на 5-й тур УПЛ
Команды УПЛ узнали арбитров на ближайший тур чемпионата
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 5-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
5-й тур
30 августа (пятница)
"Оболонь" - "Заря" 15:30. Арбитр - Резников Д.М. (Каменское), Арбитр VAR - Кубряк Д.В. (Одесса),
"Рух" - "Ингулец" 18:00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),
31 августа (суббота)
"Карпаты" - "Ворскла" 13:00. Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы), Арбитр VAR - Евтухов Д.Ю. (Днепр),
"Александрия" - "Колос" 15:30. Арбитр - Заброда К.В. (Сумы), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),
"Черноморец" - "Полесье" 18:00. Арбитр - Афанасьев А.А. (Харьков), Арбитр VAR - Каленов А.А. (Хмельницкий),
1 сентября (воскресенье)
"Верес" - "Левый Берег" 13:00. Арбитр - Райда М.М. (Закарпатская обл.), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Динамо" - "ЛНЗ" 15:30. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),
"Кривбасс" - "Шахтер" 18:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск).
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