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Представитель Кривбасса: Матч з Шахтером в Кривом Роге будет сыгран согласно календарю
Горняки забронировали места уже в другом отеле
Фото: ФК Кривбас
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, как "Шахтер" отреагировал на обстрел отеля, в котором должен был базироваться донецкий клуб перед очным матчем 5-го тура УПЛ.
"Очень хорошо, что "Шахтер" с пониманием отнесся к ситуации. Утром с руководством нашего клуба связались представители "Шахтера", спросили относительно обстановки в городе и нашего видения ситуации с грядущим матчем. Мы отметили важность проведения игры и поддержке жителей города. Также мы посоветовали другой отель, где "Шахтер" и забронировал себе места. Поэтому наш матч против "Шахтера" в УПЛ будет сыгран 1 сентября в Кривом Роге, согласно календарю. Еще раз поблагодарю руководство "Шахтера" за такую позицию. Молодцы!
В прошлом сезоне я общался с Дарио Срной на тему воздушных тревог и того, что они "сбивают ритм игры". Такую позицию тогда озвучивал "Шахтер". Я сказал Дарио: "У нас люди живут в этом ритме каждый день, а вы говорите, что мы не можем поиграть в футбол с перерывами на воздушные тревоги".
Тогда я задал Дарио один вопрос: "Если бы у тебя была возможность, даже теоретическая, хотя бы один процент, сыграть в Донецке на "Донбасс-Арене", ты бы воспользовался этой возможностью?". Дарио ответил: "Конечно!". Вот и мы пользуемся этой возможностью. Делаем все, чтобы "Кривбасс" играл в Кривом Роге и поддерживал свой родной город. Отдельная благодарность за это нашим защитникам и защитницам".
Сейчас очень хочется, чтобы жители Кривого Рога почувствовали поддержку людей со всей Украины. Мы должны быть объединенными и поддерживать друг друга. Футбол - очень важная часть для Кривого Рога, потому что благодаря ему люди понимают, что город живет", - отметил Гагарин.
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