Представитель Кривбасса: Матч з Шахтером в Кривом Роге будет сыгран согласно календарю

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, как "Шахтер" отреагировал на обстрел отеля, в котором должен был базироваться донецкий клуб перед очным матчем 5-го тура УПЛ.

"Очень хорошо, что "Шахтер" с пониманием отнесся к ситуации. Утром с руководством нашего клуба связались представители "Шахтера", спросили относительно обстановки в городе и нашего видения ситуации с грядущим матчем. Мы отметили важность проведения игры и поддержке жителей города. Также мы посоветовали другой отель, где "Шахтер" и забронировал себе места. Поэтому наш матч против "Шахтера" в УПЛ будет сыгран 1 сентября в Кривом Роге, согласно календарю. Еще раз поблагодарю руководство "Шахтера" за такую позицию. Молодцы!

В прошлом сезоне я общался с Дарио Срной на тему воздушных тревог и того, что они "сбивают ритм игры". Такую позицию тогда озвучивал "Шахтер". Я сказал Дарио: "У нас люди живут в этом ритме каждый день, а вы говорите, что мы не можем поиграть в футбол с перерывами на воздушные тревоги".