  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Представитель Кривбасса: Матч з Шахтером в Кривом Роге будет сыгран согласно календарю
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представитель Кривбасса: Матч з Шахтером в Кривом Роге будет сыгран согласно календарю

Премьер-лига

Горняки забронировали места уже в другом отеле

Представитель Кривбасса: Матч з Шахтером в Кривом Роге будет сыгран согласно календарю

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, как "Шахтер" отреагировал на обстрел отеля, в котором должен был базироваться донецкий клуб перед очным матчем 5-го тура УПЛ.

"Очень хорошо, что "Шахтер" с пониманием отнесся к ситуации. Утром с руководством нашего клуба связались представители "Шахтера", спросили относительно обстановки в городе и нашего видения ситуации с грядущим матчем. Мы отметили важность проведения игры и поддержке жителей города. Также мы посоветовали другой отель, где "Шахтер" и забронировал себе места. Поэтому наш матч против "Шахтера" в УПЛ будет сыгран 1 сентября в Кривом Роге, согласно календарю. Еще раз поблагодарю руководство "Шахтера" за такую позицию. Молодцы!

В прошлом сезоне я общался с Дарио Срной на тему воздушных тревог и того, что они "сбивают ритм игры". Такую позицию тогда озвучивал "Шахтер". Я сказал Дарио: "У нас люди живут в этом ритме каждый день, а вы говорите, что мы не можем поиграть в футбол с перерывами на воздушные тревоги".

Читайте такжеПалкин: Наше присутствие в городе - поддержка болельщиков. Поэтому готовимся к поездке в Кривой Рог

Тогда я задал Дарио один вопрос: "Если бы у тебя была возможность, даже теоретическая, хотя бы один процент, сыграть в Донецке на "Донбасс-Арене", ты бы воспользовался этой возможностью?". Дарио ответил: "Конечно!". Вот и мы пользуемся этой возможностью. Делаем все, чтобы "Кривбасс" играл в Кривом Роге и поддерживал свой родной город. Отдельная благодарность за это нашим защитникам и защитницам".

Сейчас очень хочется, чтобы жители Кривого Рога почувствовали поддержку людей со всей Украины. Мы должны быть объединенными и поддерживать друг друга. Футбол - очень важная часть для Кривого Рога, потому что благодаря ему люди понимают, что город живет", - отметил Гагарин.

По теме
yellow-arrow
Черноморец с приключениями съездил на матч с Левым Берегом
yellow-arrow
Матч Динамо - ЛНЗ рассудит Шандор и другие назначения на 5-й тур УПЛ
yellow-arrow
Заря готова продать Герреро и уже установила за него цену
Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Артем Гагарин война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости