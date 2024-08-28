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Черноморец с приключениями съездил на матч с Левым Берегом

Премьер-лига

Понедельник выдался тяжелым днем для одесской команды

Черноморец с приключениями съездил на матч с Левым Берегом

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Выездной матч одесского "Черноморца" с "Левым Берегом", который был сыгран в рамках 4-го тура УПЛ, не обошелся для "моряков" без ряда приключений.

В день игры команда Александра Бабича заблаговременно выехала из расположенного в центре Киева отеля "Holiday Inn", чтобы в соответствии с регламентными требованиями быть на стадионе за полтора часа до начала матча.

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Однако на пути к "Арене Левый берег" клубный автобус одесситов подстерегала неожиданность. Из-за понедельничного ракетно-дронового обстрела Киевщины рашистами и воздушной тревоги на транспортной магистрали столицы образовался коллапс, в который и попал "Черноморец". Оказавшись в "пробке" на Днепровской набережной, небольшое расстояние в несколько километров автобус "моряков" преодолевал более полутора часов. В конце концов одесская команда на стадион добралась, а матч вместо 15:30 был начат в 17:00.

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Однако на этом дорожные неприятности для "Черноморца" не завершились. Как сообщает Sport.ua, когда команда возвращалась домой, на автотрассе Киев – Одесса автобус неожиданно сломался. Это произошло, когда вечер был в разгаре и на улице уже стемнело. К счастью, мастерство водителя автобуса все же позволило решить проблему и после незапланированной паузы в пути "Черноморец" продолжил свой путь к пункту назначения. В Одессу команда прибыла аккурат в разгар этой ночи.

Напомним, что матч "Левый Берег" – "Черноморец" завершился победой хозяев поля 1:0. Для "аистов" эта победа стала дебютной в УПЛ.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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