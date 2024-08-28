Гагарин: Я бы в таких ситуациях не разделял на легионеров и украинцев

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал об обстреле Кривого Рога и разрушении гостиницы "Аврора".

- Прежде всего я хочу выразить слова соболезнования семьям погибших и пострадавших во время этой трагедии. Каждая такая трагедия в любом городе Украины - это болезненный удар по каждому из нас. Идет война, и мы понимаем, что это наши сегодняшние реалии, от которых не убежать. К сожалению, нам приходится жить рядом с неадекватным соседом. Но я уверен, что мы преодолеем все испытания и победим любого врага.

- Где команда "Кривбасса" застала обстрел?

- Команда была в Молдове. Сегодня мы провели здесь тренировку и в этот же день вылетаем в Испанию на матч с "Бетисом".

- Как игроки восприняли известие об обстреле рашистами Кривого Рога?

- Конечно, все были подавлены. Игроки, как и наш тренерский штаб и персонал, сочувствуют всем пострадавшим и осуждают тот террор, который совершает россия. Любая другая реакция на эту ситуацию является неадекватной.

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- Легионеры не паникуют?

- Я бы в таких ситуациях не разделял на легионеров и украинцев. Сейчас мы все ежедневно сталкиваемся с террористическими актами россиян, и не только в Кривом Роге, но и в других городах.

К сожалению, это не первая трагедия в Украине, и ни в одном месте нашей страны мы не застрахованы от удара неадекватного соседа, пока жив Путин и мы не победили россию.

- Не пострадали ли во время обстрела работники "Кривбасса"? Или целые спортивные сооружения: стадион и база?

- Слава Богу, из работников клуба никто не пострадал. С инфраструктурой также все хорошо, все наши объекты работают. У нас продолжаются занятия в Академии, дети тренируются, несмотря на воздушные тревоги, у нас есть бомбоубежища. Мы понимаем, что такими ударами враг пытается достичь одной цели - остановить украинцев.

Поэтому мы ни в коем случае не должны останавливаться, надо работать дальше на благо Украины. Мы должны сделать так, чтобы наши дети чувствовали, что являются защищенными и им есть, чем заниматься. Многие родители детей из Академии "Кривбасса" находятся сейчас на фронте и им приятно, что их дети живут почти полноценной жизнью, - сказал Гагарин.