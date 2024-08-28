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Гагарин: Я бы в таких ситуациях не разделял на легионеров и украинцев
Вице-президент "Кривбасса" рассказал об обстреле Кривого Рога
Фото: із відкритих джерел
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал об обстреле Кривого Рога и разрушении гостиницы "Аврора".
- Прежде всего я хочу выразить слова соболезнования семьям погибших и пострадавших во время этой трагедии. Каждая такая трагедия в любом городе Украины - это болезненный удар по каждому из нас. Идет война, и мы понимаем, что это наши сегодняшние реалии, от которых не убежать. К сожалению, нам приходится жить рядом с неадекватным соседом. Но я уверен, что мы преодолеем все испытания и победим любого врага.
- Где команда "Кривбасса" застала обстрел?
- Команда была в Молдове. Сегодня мы провели здесь тренировку и в этот же день вылетаем в Испанию на матч с "Бетисом".
- Как игроки восприняли известие об обстреле рашистами Кривого Рога?
- Конечно, все были подавлены. Игроки, как и наш тренерский штаб и персонал, сочувствуют всем пострадавшим и осуждают тот террор, который совершает россия. Любая другая реакция на эту ситуацию является неадекватной.
- Легионеры не паникуют?
- Я бы в таких ситуациях не разделял на легионеров и украинцев. Сейчас мы все ежедневно сталкиваемся с террористическими актами россиян, и не только в Кривом Роге, но и в других городах.
К сожалению, это не первая трагедия в Украине, и ни в одном месте нашей страны мы не застрахованы от удара неадекватного соседа, пока жив Путин и мы не победили россию.
- Не пострадали ли во время обстрела работники "Кривбасса"? Или целые спортивные сооружения: стадион и база?
- Слава Богу, из работников клуба никто не пострадал. С инфраструктурой также все хорошо, все наши объекты работают. У нас продолжаются занятия в Академии, дети тренируются, несмотря на воздушные тревоги, у нас есть бомбоубежища. Мы понимаем, что такими ударами враг пытается достичь одной цели - остановить украинцев.
Поэтому мы ни в коем случае не должны останавливаться, надо работать дальше на благо Украины. Мы должны сделать так, чтобы наши дети чувствовали, что являются защищенными и им есть, чем заниматься. Многие родители детей из Академии "Кривбасса" находятся сейчас на фронте и им приятно, что их дети живут почти полноценной жизнью, - сказал Гагарин.
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