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Бабогло вызван в сборную Молдовы
В сентябре национальная команда проведет два матча
Фото: ФК Карпати Львів
Защитник "Карпат" Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы на сентябрьские матчи, сообщает пресс-служба львовского клуба.
В грядущем месяце молдаване сыграют два матча: 7 числа - против Мальты в Лиге наций-2024/25, а 10-го - товарищеская игра с командой Сан-Марино. Оба поединка пройдут на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.
Напомним, Владислав выступал за молодежную сборную Украины, но потом получил гражданство Молдовы, и принял решение выступать за сборную этой страны. В его активе 2 гола в 11 играх за молдавскую команду.
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