Бабогло вызван в сборную Молдовы

Защитник "Карпат" Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы на сентябрьские матчи, сообщает пресс-служба львовского клуба.

В грядущем месяце молдаване сыграют два матча: 7 числа - против Мальты в Лиге наций-2024/25, а 10-го - товарищеская игра с командой Сан-Марино. Оба поединка пройдут на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

Напомним, Владислав выступал за молодежную сборную Украины, но потом получил гражданство Молдовы, и принял решение выступать за сборную этой страны. В его активе 2 гола в 11 играх за молдавскую команду.