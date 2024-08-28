  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бабогло вызван в сборную Молдовы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабогло вызван в сборную Молдовы

Премьер-лига

В сентябре национальная команда проведет два матча

Бабогло вызван в сборную Молдовы

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Защитник "Карпат" Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы на сентябрьские матчи, сообщает пресс-служба львовского клуба.

В грядущем месяце молдаване сыграют два матча: 7 числа - против Мальты в Лиге наций-2024/25, а 10-го - товарищеская игра с командой Сан-Марино. Оба поединка пройдут на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

Напомним, Владислав выступал за молодежную сборную Украины, но потом получил гражданство Молдовы, и принял решение выступать за сборную этой страны. В его активе 2 гола в 11 играх за молдавскую команду.

По теме
yellow-arrow
Пономарев: В игре Руха сейчас есть как положительные моменты, так и отрицательные
yellow-arrow
Гагарин: Я бы в таких ситуациях не разделял на легионеров и украинцев
yellow-arrow
Черноморец с приключениями съездил на матч с Левым Берегом
Молдова Владислав Бабогло Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости