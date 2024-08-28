Пономарев: В игре Руха сейчас есть как положительные моменты, так и отрицательные

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу с "Ингульцом".

"У всей команды позитивный настрой после победы над "Зарей". Но сейчас у нас все мысли о предстоящем матче с "Ингульцом" и мы готовимся к серьезной игре. Они уже сыграли четыре матча на выезде и трижды сыграли вничью. "Ингулец" отобрал очки у "Полесья", "Колоса", "Кривбасса" - это команды, которые претендуют на еврокубки. Нам следует серьезно подготовиться к нашему следующему сопернику - эта игра однозначно не будет простой.

Стратегия клуба - давать игровое время воспитанникам Академии "Руха". В предыдущем матче свой шанс получили Даниил Слива и Мухаммад Джурабаев. Они хорошо проявляют себя на уровне команды U-19, а также в тренировочном процессе первой команды. Можно сказать, что пока это своеобразный аванс, ведь этим юношам еще предстоит много работать, чтобы претендовать на регулярное место в основной обойме. Но это перспективные ребята, которые со временем однозначно будут стабильными игроками первой команды.

Приятно, что после травмы вернулся Денис Слюсар, а также выздоровел Алексей Сыч. Это те игроки, которые точно нам помогут. У нас и дальше есть игроки, которые продолжают восстанавливаться от повреждений, но команда готова к следующим вызовам. У нас могут случаться как победы, так и поражения, однако "Рух" всегда будет бороться за положительный результат и не будет сдаваться под давлением обстоятельств - каждый игрок будет отдаваться на поле на все 100 процентов.