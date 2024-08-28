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Пономарев: В игре Руха сейчас есть как положительные моменты, так и отрицательные

Премьер-лига

Львовский клуб готовится к матчу УПЛ против "Ингульца"

Пономарев: В игре Руха сейчас есть как положительные моменты, так и отрицательные

Фото: ФК Рух

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу с "Ингульцом".

"У всей команды позитивный настрой после победы над "Зарей". Но сейчас у нас все мысли о предстоящем матче с "Ингульцом" и мы готовимся к серьезной игре. Они уже сыграли четыре матча на выезде и трижды сыграли вничью. "Ингулец" отобрал очки у "Полесья", "Колоса", "Кривбасса" - это команды, которые претендуют на еврокубки. Нам следует серьезно подготовиться к нашему следующему сопернику - эта игра однозначно не будет простой.

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Стратегия клуба - давать игровое время воспитанникам Академии "Руха". В предыдущем матче свой шанс получили Даниил Слива и Мухаммад Джурабаев. Они хорошо проявляют себя на уровне команды U-19, а также в тренировочном процессе первой команды. Можно сказать, что пока это своеобразный аванс, ведь этим юношам еще предстоит много работать, чтобы претендовать на регулярное место в основной обойме. Но это перспективные ребята, которые со временем однозначно будут стабильными игроками первой команды.

Приятно, что после травмы вернулся Денис Слюсар, а также выздоровел Алексей Сыч. Это те игроки, которые точно нам помогут. У нас и дальше есть игроки, которые продолжают восстанавливаться от повреждений, но команда готова к следующим вызовам. У нас могут случаться как победы, так и поражения, однако "Рух" всегда будет бороться за положительный результат и не будет сдаваться под давлением обстоятельств - каждый игрок будет отдаваться на поле на все 100 процентов.

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В игре нашей команды сейчас есть как много положительных моментов, так и отрицательных. Есть много ошибок и мы работаем, чтобы их устранить. Это только начало сезона, а он будет длинным, поэтому могут случаться разные ситуации. Наша задача - минимизировать количество ошибок, развиваться и двигаться вперед", - сказал Пономарев.

Матч 5-го тура УПЛ "Рух" - "Ингулец" состоится в пятницу, 30 августа и начнется в 18:00.

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Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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