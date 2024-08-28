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Черноморец объявил о подписании очередного игрока Шахтера
Моряки подписали Кирилла Сигеева
instagram.com/fcchornomorets
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Новичком одесситов стал 20-летний центральный хавбек Кирилл Сигеев.
Условия сотрудничества сторон не сообщаются, однако ранее в СМИ была информация, что игрок присоединится к "морякам" на правах аренды до конца календарного года.
Напомним, что предыдущие два года Сигеев провел в аренде в "Александрии"
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Источник:Іnstagram Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
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Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 16:44
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