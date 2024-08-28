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Черноморец объявил о подписании очередного игрока Шахтера

Премьер-лига

Моряки подписали Кирилла Сигеева

Черноморец объявил о подписании очередного игрока Шахтера

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании очередного игрока "Шахтера".

Новичком одесситов стал 20-летний центральный хавбек Кирилл Сигеев.

Условия сотрудничества сторон не сообщаются, однако ранее в СМИ была информация, что игрок присоединится к "морякам" на правах аренды до конца календарного года.

Напомним, что предыдущие два года Сигеев провел в аренде в "Александрии"

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1 голосов
Источник:
Іnstagram Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 16:44
а коли чорноморець перейменують в шахтьор-2 ???
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0
1
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 16:44
а коли чорноморець перейменують в шахтьор-2 ???
Ответить
0
1
same tak(Україна)
28.08.2024 в 16:48
а зарю в динамо-2
Ответить
0
1

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