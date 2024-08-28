" Черноморец " объявил о подписании очередного игрока "Шахтера".

Новичком одесситов стал 20-летний центральный хавбек Кирилл Сигеев.

Условия сотрудничества сторон не сообщаются, однако ранее в СМИ была информация, что игрок присоединится к "морякам" на правах аренды до конца календарного года.

Напомним, что предыдущие два года Сигеев провел в аренде в "Александрии"