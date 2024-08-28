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Получат приличную сумму. Кривбасс официально продал ганского форварда в Викторию Плзень
СМИ пишут, что криворожский клуб получит за этот трансфер порядка 1 млн евро
fckryvbas.com
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Сумма трансфера официально не разглашается, но ранее в СМИ писали, что она составит порядка 1 млн евро.
Напомним, Принс стал игроком "Кривбасса" менее чем год назад, переехав в Кривой Рог в статусе свободного агента.
За этот период он сыграл в составе красно-белых 18 матчей, забил 4 гола, отдал 1 результативную передачу.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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kukarekin (Одесса)
28.08.2024 в 17:43
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