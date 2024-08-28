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Получат приличную сумму. Кривбасс официально продал ганского форварда в Викторию Плзень

Премьер-лига

СМИ пишут, что криворожский клуб получит за этот трансфер порядка 1 млн евро

Получат приличную сумму. Кривбасс официально продал ганского форварда в Викторию Плзень

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" достиг договоренности с чешской "Виктория“ Пльзень по трансферу ганского нападающего Принса Аду. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Сумма трансфера официально не разглашается, но ранее в СМИ писали, что она составит порядка 1 млн евро.

Напомним, Принс стал игроком "Кривбасса" менее чем год назад, переехав в Кривой Рог в статусе свободного агента.

За этот период он сыграл в составе красно-белых 18 матчей, забил 4 гола, отдал 1 результативную передачу.

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Кривбасс (Кривой Рог) Виктория (Пльзень) Принс Квабена Аду
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
28.08.2024 в 17:43
Квашня посланець суркісні
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Комментарии 5
kukarekin (Одесса)
28.08.2024 в 17:43
Квашня посланець суркісні
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 18:03
...шо ти ото несеш пєтух ? вийми з рота член, та скажи зрозуміло....
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0
2
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Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 17:33
Супер !!!! Один кандидат на "золото" відпав ! ДИНАМО ВПЕРЕД !!!!!
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0
3
aleks68
28.08.2024 в 18:51
считать что кривбасс был претендентом на золото может только тупой долб.....б вроде тебя.кисляк -дырявая затычка пусть твоя помойка динамо не надорвётся.лижи суркисне чмо
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0
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aleks68
28.08.2024 в 18:52
не надорвись кисляк
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