Получат приличную сумму. Кривбасс официально продал ганского форварда в Викторию Плзень

" Кривбасс " достиг договоренности с чешской "Виктория“ Пльзень по трансферу ганского нападающего Принса Аду. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Сумма трансфера официально не разглашается, но ранее в СМИ писали, что она составит порядка 1 млн евро.

Напомним, Принс стал игроком "Кривбасса" менее чем год назад, переехав в Кривой Рог в статусе свободного агента.

За этот период он сыграл в составе красно-белых 18 матчей, забил 4 гола, отдал 1 результативную передачу.