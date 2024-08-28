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Впервые в истории - единый телепул. Заря и Динамо официально присоединились к УПЛ ТВ
Официальное заявление Лиги
upl.ua
"Динамо" и "Заря“ официально присоединились к проекту UPL TV. Об єтом сообщает пресс-служба Лиги.
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"Тем самым все клубы УПЛ подтвердили, что смотрят в будущее вместе, а UPL TV - отличная платформа для развития и популяризации Чемпионата Украины, на которой, благодаря объединению усилий, для всех участников открываются новые возможности для инноваций, направленных на повышение уровня профессионализма, создание комфортных условий для привлечения спонсоров и партнеров, улучшение инфраструктуры и прогресса чемпионата Украины", - говорится в заявлении УПЛ.
Напомним, что в прошлом сезоне "Заря", "Днепр-1" и "Динамо" транслировали свои матчи на "плюсах".
"Заря" с нового сезона перешла в телепул УПЛ ТВ, а "Динамо" свои первые матчи нынешнего чемпионата транслировала и на УПЛ ТВ и на "плюсах".
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