  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Впервые в истории - единый телепул. Заря и Динамо официально присоединились к УПЛ ТВ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые в истории - единый телепул. Заря и Динамо официально присоединились к УПЛ ТВ

Премьер-лига
Обновлено

Официальное заявление Лиги

Впервые в истории - единый телепул. Заря и Динамо официально присоединились к УПЛ ТВ

upl.ua

Новина українською

"Динамо" и "Заря“ официально присоединились к проекту UPL TV. Об єтом сообщает пресс-служба Лиги.

Отныне все матчи Украинской Премьер-Лиги будут транслироваться на UPL TV.

"Тем самым все клубы УПЛ подтвердили, что смотрят в будущее вместе, а UPL TV - отличная платформа для развития и популяризации Чемпионата Украины, на которой, благодаря объединению усилий, для всех участников открываются новые возможности для инноваций, направленных на повышение уровня профессионализма, создание комфортных условий для привлечения спонсоров и партнеров, улучшение инфраструктуры и прогресса чемпионата Украины", - говорится в заявлении УПЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне "Заря", "Днепр-1" и "Динамо" транслировали свои матчи на "плюсах".

"Заря" с нового сезона перешла в телепул УПЛ ТВ, а "Динамо" свои первые матчи нынешнего чемпионата транслировала и на УПЛ ТВ и на "плюсах".

По теме
yellow-arrow
Получат приличную сумму. Кривбасс официально продал ганского форварда в Викторию Плзень
yellow-arrow
Черноморец объявил о подписании очередного игрока Шахтера
yellow-arrow
Пономарев: В игре Руха сейчас есть как положительные моменты, так и отрицательные
Заря (Луганск) Динамо (Киев) телепул УПЛ ТВ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости