Впервые в истории - единый телепул. Заря и Динамо официально присоединились к УПЛ ТВ

"Динамо" и "Заря“ официально присоединились к проекту UPL TV. Об єтом сообщает пресс-служба Лиги.

Отныне все матчи Украинской Премьер-Лиги будут транслироваться на UPL TV.

"Тем самым все клубы УПЛ подтвердили, что смотрят в будущее вместе, а UPL TV - отличная платформа для развития и популяризации Чемпионата Украины, на которой, благодаря объединению усилий, для всех участников открываются новые возможности для инноваций, направленных на повышение уровня профессионализма, создание комфортных условий для привлечения спонсоров и партнеров, улучшение инфраструктуры и прогресса чемпионата Украины", - говорится в заявлении УПЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне "Заря", "Днепр-1" и "Динамо" транслировали свои матчи на "плюсах".

"Заря" с нового сезона перешла в телепул УПЛ ТВ, а "Динамо" свои первые матчи нынешнего чемпионата транслировала и на УПЛ ТВ и на "плюсах".